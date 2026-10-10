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NBA／對決塞爾蒂克如遇前女友 76人布朗感嘆：我們曾在一起

聯合新聞網／ 綜合報導
Jaylen Brown。 路透社
Jaylen Brown。 路透社

布朗（Jaylen Brown）今年夏天被交易至76人隊，結束效力塞爾蒂克隊長達10年的生涯，如今即將在熱身賽首度對決老東家，他也用相當有趣的方式形容心情，直言就像在路上碰到前女友，忍不住感嘆雙方曾經擁有的美好時光。

76人將在台灣時間11日與塞爾蒂克交手，布朗日前在Twitch直播中談到即將面對前東家的感受，將這場對決比喻成與前女友意外重逢，「就像你在外面碰到前女友，心想『天啊，我們以前可是交往過的』，然後看著對方，又忍不住感嘆一聲。」

布朗在2016年選秀會以首輪第3順位加入塞爾蒂克，隨後與塔圖姆（Jayson Tatum）組成聯盟最具代表性的雙人組合之一，兩人在2022年率隊闖進總冠軍賽，並於2024年攜手奪冠，布朗更拿下總冠軍賽最有價值球員（FMVP）。效力波士頓期間，他也成長為5屆全明星球員，不過塞爾蒂克今年夏天決定拆散雙槍，將布朗送往東區宿敵76人，換回喬治（Paul George）、2枚首輪選秀權及2枚次輪選秀權，震撼聯盟。根據NBA官網統計，布朗效力塞爾蒂克的10個賽季，球隊累積530場例行賽勝利及86場季後賽勝利，兩項數字皆為同期聯盟最多。

事實上，布朗對於遭到交易曾難掩失落。8月出席76人加盟記者會時，他坦言接獲交易通知的當下，甚至氣得將手機扔向房間另一端，直到現在仍在消化離開波士頓的情緒。他也表示，如果一切能依照自己的想法發展，原本希望能繼續穿著塞爾蒂克球衣，甚至在當地結束職業生涯，塞爾蒂克籃球營運總裁史蒂文斯（Brad Stevens）曾解釋，球隊難以長期負擔兩名持有頂級合約、需要大量球權的明星球員，因此必須考量未來薪資彈性與陣容競爭力，最終選擇送走布朗，讓合作9年的雙槍正式拆夥。

轉戰費城後，布朗也迎來全新挑戰。76人休賽季除了透過交易迎來布朗，還簽下詹姆斯（LeBron James），搭配恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）與埃奇庫姆（VJ Edgecombe），組成備受期待的豪華陣容。布朗在熱身賽首戰對尼克隊僅出賽17分鐘，就攻下22分，展現融入新球隊的能力。

隨著76人與塞爾蒂克即將碰頭，布朗不僅要面對昔日並肩作戰的隊友，也將首次以對手身分重返熟悉的戰場。從總冠軍賽MVP到被交易離隊，如今再用「前女友」形容與老東家的關係，這場熱身賽也因他的發言增添話題。

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