NBA／史馬特暗指續約未獲湖人尊重 轉戰火箭盼用表現討回公道

今年休賽季離開湖人、轉戰休士頓的鐵衛史馬特（Marcus Smart），在澳門舉行的中國賽受訪時，談到自己離開湖人的原因。他坦言，自己原本認為上季表現足以換來一份更具誠意的續約報價，但湖人最終有不同想法，也讓他決定展開新篇章。

當被問到離開湖人是否感到奇怪時，史馬特表示：「我不會說這是不自然的事。當然，我確實有一些想法。我確實認為自己打得夠好，至少值得獲得一份還不錯的續約報價，但沒有，他們有不同的想法、不同的方向。」

史馬特也強調，即使不一定喜歡，也必須尊重球隊的決定。「這就是生意的一部分，你要尊重它。你可能不喜歡，但你必須尊重，對吧？他們想要陣容變得更年輕，而他們也朝這麼的方向去做了。那就是他們想做的事。所以，你就只能接受。」

史馬特今年休賽季與火箭簽下2年1300萬美元合約，正式離開湖人。他在休士頓也與總教練尤多卡（Ime Udoka）重聚，兩人過去在波士頓有過合作關係，曾在2022年攜手闖進總冠軍賽。

事實上，史馬特先前在火箭媒體日就曾坦言，自己在自由市場期間感到不被湖人尊重，因此最終拒絕湖人開出的合約，選擇加盟火箭。如今在中國賽前，他再次補充說明，湖人想走年輕化路線，而他只能接受球團的規劃。

史馬特上季繳出平均9.3分、3.0籃板、2.8助攻、1.4抄截的成績。到了季後賽，他更提升表現，成為湖人陣中重要X因子，平均攻下12.9分、5.1助攻、2.4抄截。

在效力湖人期間，史馬特完全投入防守核心與場上精神領袖角色。他的防守強度、溝通能力與老將經驗，幫助湖人上季拿下53勝，一路打進西區第二輪。也正因如此，史馬特認為自己理應得到更高評價與更多續留誠意。

如今披上火箭球衣後，史馬特將帶著額外動力迎接新賽季。對他來說，加盟火箭不只是換隊，也是重新證明自己的機會。