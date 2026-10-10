快訊

「我是台灣人我驕傲」美魔女胡文英國慶日國旗比基尼辣翻小琉球

屏東萬丹泥火山今年第三度噴發！民眾笑「慶祝國慶」

美軍KC-135加油機得撐到2050？越戰曾連救6戰機

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／模仿「Dame Time」釀心結 哈利伯頓盼與里拉德破冰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
里拉德、哈利伯頓。 美聯社
里拉德、哈利伯頓。 美聯社

在2023年首屆季中錦標賽（現為NBA盃）4強賽中，溜馬隊主將哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在對陣公鹿隊的關鍵時刻投進致命三分球，隨後敲擊手腕做出對手里拉德（Damian Lillard）招牌的「Dame Time」慶祝動作，這幕經典的挑釁場面，如今卻成了哈利伯頓心中最深沉的遺憾。

哈利伯頓近日錄製著名籃球節目時坦言，當年一時的狂放不羈，卻意外破壞了他與偶像里拉德之間的私人情誼，「我最後悔的事，莫過於我和里拉德之間的關係變成現在這樣。」哈利伯頓感嘆，「在我生涯早期，特別是2022年被國王交易到溜馬時，他總是主動關心我，是我從小就很崇拜的大哥。」

過去一個賽季，兩人命運多舛，皆因跟腱撕裂重傷在2025年季後賽報銷，如今隨著2026-27賽季熱身賽登場，兩人均重獲健康回到賽場。哈利伯頓透露，自己先前曾有機會前往波特蘭與里拉德聚首，卻因感染帶狀疱疹取消行程，錯失破冰良機。

「我真的很希望跟他坐下來好好聊聊，這件事本不該演變成這樣。」現年26歲的哈利伯頓展現成熟態度並說道，「把責任算在我身上吧，那時我還年輕，沉浸在比賽情緒裡純粹想找點樂子，但確實有點做得過頭了，我只希望我們能至少恢復到禮貌友好的關係。」

溜馬將於12月18日在主場迎接里拉德效力的拓荒者，屆時兩位巨星有機會在球場上握手言和，而在走出重傷陰霾後，哈利伯頓也坦言，重返球場當前最大的課題是適應比賽節奏，「對我來說，最重要的調整就是讓自己能在場上慢下來。」

里拉德 Tyrese Haliburton

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NBA／睽違16個月回歸！ 哈利伯頓復出自嘲動作太快像菜鳥

NBA／匿名球探狠批莫蘭特體態不佳 質疑搭檔里拉德組合難成功

NBA／哈利伯頓宣告百分百健康無出賽限制 溜馬擺脫陰霾重新出發

NBA／拓荒者後場擁擠怎麼解？ 老大哥里拉德：船到橋頭自然直

相關新聞

NBA／退而不休 衛斯特布魯克放話爭取洛杉磯奧運火炬手

曾奪下2012年倫敦奧運金牌的NBA傳奇球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook），儘管今年8月宣布結束長達18年的輝煌NBA生涯，但近日他拋出生涯新目標，希望爭取成為2028年在家鄉舉辦的洛杉磯奧運擔任聖火傳遞的火炬手。

NBA／史馬特暗指續約未獲湖人尊重 轉戰火箭盼用表現討回公道

今年休賽季離開湖人、轉戰休士頓的鐵衛史馬特（Marcus Smart），在澳門舉行的中國賽受訪時，談到自己離開湖人的原因。他坦言，自己原本認為上季表現足以換來一份更具誠意的續約報價，但湖人最終有不同想法，也讓他決定展開新篇章。

NBA／模仿「Dame Time」釀心結 哈利伯頓盼與里拉德破冰

在2023年首屆季中錦標賽（現為NBA盃）4強賽中，溜馬主將哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在對陣公鹿的關鍵時刻投進致命三分球，隨後敲擊手腕做出對手里拉德（Damian Lillard）招牌的「Dame Time」慶祝動作，這幕經典的挑釁場面，如今卻成了哈利伯頓心中最深沉的遺憾。

NBA／停止2奪冠功臣續約談判！尼克球團：專注開季

尼克隊上賽季才捧回睽違53年的總冠軍金盃，新賽季尚未開打，主力球員的續約問題已成焦點。球團在美國時間9日宣布，暫停包括唐斯（Karl-Anthony Towns）、哈特（Josh Hart）等人的延長合約談判，直到球季稍晚才會重啟，強調現階段將全力投入開季準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。