NBA／停止2奪冠功臣續約談判！尼克球團：專注開季

尼克隊上季才捧回暌違53年的總冠軍金盃，新賽季尚未開打，主力球員續約問題已成焦點。球團在美國時間9日宣布，暫停包括唐斯（Karl-Anthony Towns）、哈特（Josh Hart）等人的延長合約談判，直到球季稍晚才會重啟，強調現階段將全力投入開季準備。

尼克透過聲明表示，「對球團而言，我們目前所有心力都放在準備新賽季，希望再次繳出讓球迷引以為傲的表現。因此，我們將等到球季稍晚再進行延長合約協商，現階段會專注於迎接開季。」

唐斯與哈特都是尼克上季奪冠的重要功臣，如今卻得帶著合約未定的不確定性展開衛冕之路。其中唐斯握有下賽季約6100萬美元的球員選擇權，最多可簽下4年2.76億美元的延長合約；哈特同一球季則有2240萬美元的球隊選擇權，最高可提前續約4年1.32億美元。

不過，據美媒報導，尼克向唐斯提出的報價約為4年2億美元，與他可獲得的頂薪相差約7600萬美元。唐斯願意為保留爭冠陣容討論讓步，但雙方目前仍未取得共識。

唐斯日前受訪時就坦言，「簡單來說，我希望找到一個能讓球隊保持完整、能與尼克合作，同時也能體現我價值的方式，但這些事情目前都還差得很遠。」被問到奪冠後是否值得獲得相應回報，唐斯的回應更直接，「這不是明擺著的嗎？我才剛拿到總冠軍，你會覺得這應該很容易，除非你們認為我還有什麼需要證明。」

這場續約僵局背後，還牽涉尼克的薪資規畫。據《雅虎運動》分析，老闆杜蘭（James Dolan）在奪冠後表明不願讓球隊薪資跨越第2層豪華稅門檻，讓球團在留下冠軍班底與控制支出之間面臨難題。跨越門檻除了增加支出，也會限制球隊合併球員薪資進行交易等補強手段。

尼克今夏已失去替補中鋒羅賓森（Mitchell Robinson），後者以3年4740萬美元轉戰塞爾蒂克隊。接下來不只唐斯、哈特的續約需要處理，第6人麥克布萊德（Miles McBride）也將進入合約最後一年，明年夏天成為完全自由球員，維持陣容深度的壓力持續增加。

相較於唐斯強調自身價值，哈特更擔心談判懸而未決影響球員心情，他在媒體日表示，「你總是希望事情能盡快處理好，因為你不希望它延續到球季裡。只要存在不確定性，就會有很多問題、很多傳聞。從人的角度來說，這些事情有時會讓人疲憊，也可能影響每天的表現。」

尼克並未說明何時恢復談判，冠軍班底能否長留仍有變數。哈特坦言，「我希望自己能說，這件事完全不會造成影響，但你永遠不知道。有些人可以處理得很好，有些人可能真的會陷入掙扎，甚至影響場上表現。我希望事情能解決，但就再看看吧。」