NBA／從選秀第15順位拚成歷史前20 字母哥豪言：我要擠進史上前10

今年休賽季轉戰熱火隊的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），日前在籃球訓練營向年輕球員分享自己的成長故事，回顧當年並非選秀狀元、也未曾拿下新人王的經歷，如今已累積2座年度MVP與1座總冠軍，他也霸氣宣告自己已經躋身NBA歷史前20名，甚至喊出更遠大的目標，「我要成為歷史前10名的球員。」

現年31歲的安戴托昆波日前在一場Nike籃球訓練營與年輕球員交流，談到自己的籃球生涯時，他直言，「我當年不是頂尖球員，也不是選秀前段班，更沒有拿過年度新人王，但我要告訴你們一件事，我已經是歷史前20名的球員了，而我還要擠進前10名。」

不過安戴托昆波隨即強調，這番話並非單純炫耀自己的成就，而是希望年輕球員理解努力的重要性，「我想說的是，這一切都關乎過程。你要如何讓自己每天變得更好？從睡覺、走路到呼吸，你要如何在每個層面持續進步？」

回顧安戴托昆波的職業生涯，他是在2013年選秀會首輪第15順位被公鹿隊選中，新人球季場均僅有6.8分、4.4籃板，並未獲得太多關注。然而隨著身體條件與球技不斷提升，他逐漸成為聯盟最具統治力的球員之一，並在2017年獲選年度最佳進步球員，此後安戴托昆波在2019、2020年連續兩季奪下年度MVP，2020年更同時包辦年度最佳防守球員，成為NBA史上少數能在同一季拿下兩項大獎的球星。2021年，他率領公鹿隊拿下睽違50年的總冠軍，並在對太陽隊的封王第6戰狂轟50分、14籃板，獲選總冠軍賽MVP，也正式確立自己在NBA歷史上的地位。

截至目前為止，安戴托昆波已累積10次明星賽、9次年度最佳陣容及5次年度防守陣容，入選NBA歷史75大球星。儘管年僅31歲，他的生涯履歷早已相當耀眼，也讓他對於挑戰歷史前10名充滿信心。不過近年安戴托昆波的職業生涯並非一帆風順，受到傷勢反覆影響，上季效力公鹿期間僅出賽36場，寫下個人生涯單季新低，儘管場均仍能繳出27.6分、9.8籃板及5.4助攻，卻始終無法帶領球隊重返爭冠行列。

今年休賽季，安戴托昆波結束長達13個球季的公鹿生涯，透過重磅交易加盟熱火隊，與阿德巴約（Bam Adebayo）組成全新雙星組合，也迎來再次挑戰總冠軍的機會，對於早已擁有年度MVP、年度最佳防守球員及總冠軍等多項榮譽的安戴托昆波而言，如何保持健康、再添總冠軍戒指，將是他持續累積歷史地位的重要課題。