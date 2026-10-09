NBA／安比德怎麼了？單場8失誤「跳不起來」還放槍 網：有西蒙斯的影子

76人隊今天在熱身賽推出新主力陣容，但32歲明星中鋒安比德（Joel Embiid）表現令球迷感到擔憂，帳面上6分3籃板3助攻，發生8次失誤。更糟糕的是，快攻竟然跳不起來，在籃下放槍。

76人安排馬克西（Tyrese Maxey）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）、布朗（Jaylen Brown）、詹姆斯（LeBron James）和安比德的豪華陣容。安比德上陣24分鐘，5投1中，只進帳6分3籃板3助攻，有1抄截1阻攻，發生8次失誤。

比賽中安比德發動快攻，傳球給埃奇庫姆，埃奇庫姆試圖傳空中接力，結果安比德竟沒有跳起來，而是墊腳尖放球還放槍。由於安比德的膝蓋過去傷病史豐富，因此球迷見狀後狠酸，「安比德沒了，連熱身賽都不跳」、「那雙膝蓋說不」、「有西蒙斯的影子」、「他的膝蓋快撐不住了」、「那雙膝蓋比詹姆斯的還老」。

近日有報導指出，安比德訓練遲到被詹姆斯罵，詹姆斯對此否認，安比德今天賽後受訪時也說，「我不知道消息從哪來的，根本沒發生。」