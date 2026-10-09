快訊

男入監不到2天突身亡！2管理員涉輪流毆打 依傷害致死送辦

疑接連現身花蓮台南…男假冒路員吹哨後「閃身步」逃走 台鐵回應

日本人來台「聖地巡禮」竟是銀行總部 郵遞區號藏神巧合

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／布朗森賽後受訪遭哈特亂入 笑喊忘帶錢包要隊友請客

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗森。 美聯社
布朗森。 美聯社

尼克隊今天（9日）在季前熱身賽以109比111不敵巫師隊，不過球隊賽後休息室卻出現有趣插曲。當家球星布朗森（Jalen Brunson）正在接受媒體聯訪時，隊友哈特（Josh Hart）突然亂入，朝著布朗森大喊，「嘿！JB！晚餐你得請客，我忘記帶錢包了！」逗趣互動被捕捉，也再度展現兩名球星的好交情。

尼克今年夏天才剛結束53年的冠軍荒，在上季總冠軍賽以4勝1敗擊敗馬刺隊，繼1970年、1973年後，拿下隊史第3座總冠軍。身為奪冠功臣的布朗森，今天在賽後也特別談到球隊新賽季的球衣設計，因為尼克特別在球衣背面領口加入象徵隊史3冠的數字「3」，讓他直呼「真的很酷」，對能夠穿著印有冠軍紀錄的球衣感到開心。

不過布朗森的賽後訪問也少不了隊友哈特的搞笑演出，正當布朗森在休息室接受記者提問時，哈特突然從一旁大喊，「嘿！JB！晚餐你得請客，我忘記帶錢包了！」原本正常進行的媒體聯訪瞬間變成兩人的搞笑舞台，相關畫面也被轉發至社群平台。

事實上，布朗森與哈特的好交情早已不是秘密，兩人大學時期就是維拉諾瓦大學（Villanova University）的隊友，進入NBA後又在尼克重聚，場上合作默契十足，場下更經常互相開玩笑。兩人不僅共同主持Podcast節目《Roommates Show》，過去哈特也曾在布朗森的記者會上突然點餐，甚至拿隊友登上美國節目《Saturday Night Live》的表現開玩笑，如今又在賽後採訪時要求請客，再度展現兩人逗趣的相處模式。

儘管尼克季前賽前兩戰接連敗給76人與巫師，但相較於場上的勝負，哈特與布朗森的賽後互動也讓外界看見衛冕軍輕鬆的一面。至於布朗森最後是否真的替哈特支付晚餐費用，則仍不得而知。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／轉隊後首次灑粉儀式 詹姆斯熱身賽首秀繳10分、5助攻

76人日前在季前賽首戰以主力輪休方式擊敗尼克後，今天在對陣籃網的熱身賽中首度推出全新先發陣容，包括休賽季加入的巨星詹姆斯（LeBron James）首度披上76人戰袍出賽，他在上半場出賽18分鐘就拿下10分、5助攻、4籃板，為加盟新東家打響第一炮。

NBA／跨界投資 MVP亞歷山大入股西甲勁旅馬德里競技

兩屆NBA年度MVP、雷霆隊當家後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），正式將事業版圖延伸至足球圈，西甲豪門馬德里競技於今天正式宣佈，現年28歲的亞歷山大已購入球隊股份，成為球隊股東之一。

NBA／林書豪難得跳舞！與韓女團IVE師妹KiiiKiii挑戰「404」

NBA季前熱身賽在澳門登場，對戰組合是獨行俠隊和火箭隊。官方邀請「哈佛小子」林書豪等傳奇球星到場助陣，林書豪與韓國女團KiiiKiii驚喜跨界互動，引發雙方粉絲熱議。

NBA／從選秀第15順位拚成歷史前20 字母哥豪言：我要擠進史上前10

今年休賽季轉戰熱火隊的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），日前在籃球訓練營向年輕球員分享自己的成長故事，回顧當年並非選秀狀元、也未曾拿下新人王的經歷，如今已累積2座年度MVP與1座總冠軍，他也霸氣宣告自己已經躋身NBA歷史前20名，甚至喊出更遠大的目標，「我要成為歷史前10名的球員。」

NBA／布朗森賽後受訪遭哈特亂入 笑喊忘帶錢包要隊友請客

尼克隊今天（9日）在季前熱身賽以109比111不敵巫師隊，不過球隊賽後休息室卻出現有趣插曲。當家球星布朗森（Jalen Brunson）正在接受媒體聯訪時，隊友哈特（Josh Hart）突然亂入，朝著布朗森大喊，「嘿！JB！晚餐你得請客，我忘記帶錢包了！」逗趣互動被捕捉，也再度展現兩名球星的好交情。

NBA／安比德怎麼了？單場8失誤「跳不起來」還放槍 網：有西蒙斯的影子

76人隊今天在熱身賽推出新主力陣容，但32歲明星中鋒安比德（Joel Embiid）表現令球迷感到擔憂，帳面上6分3籃板3助攻，發生8次失誤。更糟糕的是，快攻竟然跳不起來，在籃下放槍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。