NBA／布朗森賽後受訪遭哈特亂入 笑喊忘帶錢包要隊友請客

尼克隊今天（9日）在季前熱身賽以109比111不敵巫師隊，不過球隊賽後休息室卻出現有趣插曲。當家球星布朗森（Jalen Brunson）正在接受媒體聯訪時，隊友哈特（Josh Hart）突然亂入，朝著布朗森大喊，「嘿！JB！晚餐你得請客，我忘記帶錢包了！」逗趣互動被捕捉，也再度展現兩名球星的好交情。

尼克今年夏天才剛結束53年的冠軍荒，在上季總冠軍賽以4勝1敗擊敗馬刺隊，繼1970年、1973年後，拿下隊史第3座總冠軍。身為奪冠功臣的布朗森，今天在賽後也特別談到球隊新賽季的球衣設計，因為尼克特別在球衣背面領口加入象徵隊史3冠的數字「3」，讓他直呼「真的很酷」，對能夠穿著印有冠軍紀錄的球衣感到開心。

不過布朗森的賽後訪問也少不了隊友哈特的搞笑演出，正當布朗森在休息室接受記者提問時，哈特突然從一旁大喊，「嘿！JB！晚餐你得請客，我忘記帶錢包了！」原本正常進行的媒體聯訪瞬間變成兩人的搞笑舞台，相關畫面也被轉發至社群平台。

事實上，布朗森與哈特的好交情早已不是秘密，兩人大學時期就是維拉諾瓦大學（Villanova University）的隊友，進入NBA後又在尼克重聚，場上合作默契十足，場下更經常互相開玩笑。兩人不僅共同主持Podcast節目《Roommates Show》，過去哈特也曾在布朗森的記者會上突然點餐，甚至拿隊友登上美國節目《Saturday Night Live》的表現開玩笑，如今又在賽後採訪時要求請客，再度展現兩人逗趣的相處模式。

儘管尼克季前賽前兩戰接連敗給76人與巫師，但相較於場上的勝負，哈特與布朗森的賽後互動也讓外界看見衛冕軍輕鬆的一面。至於布朗森最後是否真的替哈特支付晚餐費用，則仍不得而知。