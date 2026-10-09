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NBA／女友威爾森5奪MVP比肩喬丹 阿德巴約賽後放閃：只能讚嘆偉大

聯合新聞網／ 綜合報導
A'ja Wilson五度奪得年度最有價值球員。 法新社
A'ja Wilson五度奪得年度最有價值球員。 法新社

WNBA王牌隊球星威爾森（A'ja Wilson）今天（9日）第5度獲選年度MVP，不僅成為聯盟史上第一人，更是首位完成MVP三連霸的球員，成就比肩NBA傳奇喬丹（Michael Jordan）與羅素（Bill Russell）。她的男友、熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）今天在球隊以128比118擊敗鵜鶘隊後，也難掩喜悅地表示，「5座MVP真的無法用言語形容，只能靜靜欣賞這份偉大。」

現年30歲的威爾森自2018年以選秀狀元身分進入WNBA，短短9個賽季就拿下5座年度MVP，分別是2020、2022、2024、2025及2026年，成為WNBA創立30年以來首位達成這項成就的球員。放眼NBA與WNBA歷史，也僅有賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）曾拿下6座MVP，喬丹與羅素則各有5座，凸顯威爾森在籃壇的歷史地位。

更驚人的是，過去WNBA除了威爾森之外，最多僅有3座MVP，包括絲沃普斯（Sheryl Swoopes）、萊絲莉（Lisa Leslie）及傑克森（Lauren Jackson）都曾達成。根據美聯社統計，自威爾森2018年進入聯盟以來，她個人已累積274張年度MVP第一名選票，同期其他所有球員加起來只有233張，等於她一人的獲獎支持度，就超越其餘競爭者的總和。

威爾森本季場均繳出26.2分、9.4籃板、3.2助攻及1.9阻攻，其中得分與阻攻皆高居聯盟第一，投籃命中率達52.7%、三分球命中率40.4%，場均得分更是WNBA史上第二高，僅次於自己2024年創下的26.9分。本次MVP票選，她在74張第一名選票中拿下65張，另外9張也全是第二名，展現壓倒性的競爭力。

不過這次得獎背後，還有一段有趣的插曲。根據美聯社報導，阿德巴約其實早在上周就受邀錄製女友獲獎的祝賀影片，因此比威爾森本人更早知道結果，但為了保留驚喜，他始終沒有透露消息。當被問到女友再次創造歷史，阿德巴約還幽默回應，「這跟我一點關係都沒有。」畢竟這對籃壇情侶至今合計擁有5座年度MVP獎盃，全部都由威爾森一人包辦。

直到獎項正式公布，阿德巴約才終於能分享這份喜悅。他在熱火擊敗鵜鶘後受訪表示，能夠替一位真正值得獲得這項榮譽的人慶祝，是件非常美好的事，「5座MVP真的無法用言語形容，只能坐在那裡，靜靜欣賞這份偉大。」他更透露，已經迫不及待想回家透過FaceTime，與女友分享這個難忘的時刻。

事實上，阿德巴約與威爾森的緣分始於2021年東京奧運，兩人當時都代表美國籃球隊出征，從友誼逐漸發展成戀情，平時也經常互相到場支持。今年3月阿德巴約單場狂轟83分，寫下NBA史上僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）100分的第二高紀錄時，威爾森同樣在場邊見證，如今則換成阿德巴約為女友的歷史成就喝采，阿德巴約也談到兩人互相支持的關係，表示自己總會盡可能提醒威爾森有多麼出色，而女友也會對他做同樣的事，認為每當這些值得紀念的時刻到來，都應該好好慶祝。

值得一提的是，威爾森得知自己第5度獲獎時也激動落淚，坦言15歲的自己從未想過能成為5屆MVP、3屆總冠軍得主，當時只是努力想在這個世界生存下去。如今她不僅成為WNBA歷史第一人，更寫下足以與NBA傳奇相提並論的成就，也難怪阿德巴約會在賽後直呼，這份偉大已經難以用言語形容。

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