NBA／熱火雙塔展現火力奪2連勝 字母哥賽後喊話：有進步空間

熱火隊今年休賽季透過重磅交易迎來「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），與阿德巴約（Bam Adebayo）組成備受期待的禁區雙塔，今天（9日）主場迎戰鵜鶘隊，安戴托昆波僅出賽不到18分鐘，就攻下全場最高18分，率隊以128比118拿下季前熱身賽2連勝。對於新陣容展現的進攻火力，阿德巴約賽後更是充滿期待，直言球隊在沒有安戴托昆波的情況下，上季就曾多次攻破140分大關，如今進攻端還有更大的發揮空間。

熱火今年夏天為了網羅兩屆年度MVP安戴托昆波，送出赫洛（Tyler Herro）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）、韋爾（Kel'el Ware）等球員及選秀資產，從公鹿隊換來安戴托昆波與波提斯（Bobby Portis），隨後又補進湯普森（Klay Thompson）、小哈德威（Tim Hardaway Jr.）等射手，希望透過安戴托昆波的禁區破壞力，搭配阿德巴約的防守及組織能力，打造更具競爭力的陣容。

迎來加盟熱火後的首場主場比賽，安戴托昆波延續首戰的高效率表現，僅出賽17分52秒，就以13投8中的命中率攻下18分、4籃板、4助攻及1抄截，除了招牌的快攻切入，也多次利用中距離跳投取分。阿德巴約則貢獻9分、4籃板及2助攻，並命中一記三分球，兩人逐漸展現合作默契。熱火上半場就轟下73分，以73比64領先，不過第三節遭到鵜鶘反撲，一度陷入落後，所幸末節靠著替補陣容打出35比22的攻勢，最終以10分差收下勝利。

熱火全場送出36次助攻，三分球41投16中，展現流暢的團隊進攻，也讓外界對於雙塔搭配可能影響進攻空間的疑慮，暫時獲得正面回應。

值得一提的是，熱火季前賽首戰對暴龍時，上半場就攻下76分，加上本場的73分，連續兩場熱身賽半場得分突破70分。對此，阿德巴約賽後表示，「我們上季在沒有安戴托昆波的情況下，就已經是聯盟單場攻下140分次數最多的球隊。現在我們看到了潛力，能連續兩場在上半場攻下70分以上。」他也笑稱總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）是個「狂人」，勢必還會持續要求球隊提升進攻表現。

談到與阿德巴約的合作，安戴托昆波則給予高度評價，「他非常擅長溝通，打球也很拚。比賽中他一直跟我交流，試著讓我在場上盡可能感到自在，和他一起打球真的很有趣。」不過對於球隊連續兩場熱身賽得分突破120分，安戴托昆波並未因此自滿，「我們正在努力，也持續進步。球隊現在的得分表現很好，第二陣容打得非常出色，第三陣容上來也持續競爭，幫助我們贏球。」他強調，「目前為止一切都很好，但我們還能變得更好。」

事實上，安戴托昆波先前對暴龍的熱身賽，僅出賽14分鐘就送出7次助攻，如今又在進攻端展現高效率得分能力，也讓熱火有了更多戰術選擇。安戴托昆波坦言，自己仍在尋找最適合的進攻位置，與隊友建立默契需要時間，但從前兩場熱身賽的表現來看，這支全新熱火已逐漸展現令人期待的攻守潛力。