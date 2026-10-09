NBA／林書豪難得跳舞！與韓女團IVE師妹KiiiKiii挑戰「404」

NBA季前熱身賽在澳門登場，對戰組合是獨行俠隊和火箭隊。官方邀請「哈佛小子」林書豪等傳奇球星到場助陣，林書豪與韓國女團KiiiKiii驚喜跨界互動，引發雙方粉絲熱議。

澳門賽連2年登場，今年找來許多傳奇球星出席活動，林書豪也在社群平台貼出與姚明、史柯拉（Luis Scola）、塔克（P.J. Tucker）和莫布里（Cuttino Mobley）互動的影片，以及和其他球星、明星的合影。

林書豪還和韓國女團KiiiKiii合影成為亮點之一。KiiiKiii是韓國大勢女團IVE的師妹，成員有Leesol、Sui、Jiyu、Haum和Kya，歌曲〈404 (New Era)〉今年一度登上韓國音源榜第1。

KiiiKiii這次受邀擔任NBA澳門賽表演嘉賓，不只和林書豪合影，成員Jiyu還和林書豪合跳404，林書豪跳舞畫面非常罕見，也引發雙方粉絲熱議。