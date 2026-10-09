NBA／狀元熱身賽首秀拿11分4抄截 迪班薩坦言：還能做更好

今年NBA選秀狀元迪班薩（AJ Dybantsa）今天（9日）迎來職業生涯首場季前熱身賽，代表華盛頓巫師隊作客挑戰衛冕軍紐約尼克隊，最終出賽23分鐘，繳出11分、2籃板、2助攻及4抄截的表現，幫助巫師以111比109擊敗尼克。談到首秀的進攻表現，迪班薩賽後坦言，自己仍有進步空間，「我覺得自己還可以做得更好。」

現年19歲的迪班薩是今年選秀會的狀元郎，大學時期效力楊百翰大學（BYU），上季場均繳出25.5分、6.8籃板及3.7助攻，憑藉優異的身體條件及進攻天賦，被視為今年選秀最受期待的新秀之一。巫師上季僅取得17勝65敗的戰績，今年除了擁有戴維斯（Anthony Davis）、楊恩（Trae Young）等兩大球星，加上迪班薩加盟，期盼新陣容能帶領球隊走出重建低潮。

迪班薩在熱身賽首戰便與戴維斯、楊恩一同先發，上場23分鐘，投籃11投5中、三分球3投0中，攻下11分、2籃板、2助攻及4抄截。首節他利用切入突破哈特（Josh Hart）的防守，完成個人季前賽首顆進球，儘管外線手感仍待調整，但防守端展現積極性，多次破壞對手傳球路線，單場4次抄截更是全隊最高。

對於首秀能否順利找到自己習慣的進攻位置，迪班薩賽後接受訪問時表示，「有一點吧，我覺得自己還可以做得更好。有找到一次中距離出手的機會，但沒有投進，不過這種事情本來就會發生。」他接著補充，「我覺得自己確實有找到習慣的進攻位置。」展現對於首戰表現仍有更高的自我要求。

巫師此役上半場以57比63落後，第三節打完仍有3分差距，不過決勝節打出30比25的攻勢，最終以2分之差逆轉擊敗衛冕軍。除了迪班薩之外，戴維斯繳出16分、7籃板，楊恩則貢獻15分、4助攻，三人首次在季前賽合作便順利拿下勝利。

值得一提的是，迪班薩雖然以進攻能力聞名，但首秀最令人印象深刻的反而是防守表現，除了單場4次抄截，也展現出利用身體條件干擾對手進攻的能力。對於正處於重建階段的巫師而言，這名狀元郎能否在新賽季持續展現攻守兩端的影響力，將是球隊未來發展的重要關鍵。