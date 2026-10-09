NBA／湖人新門神凱斯勒連3戰缺陣 瑞迪克曝傷勢：季前賽一定會上場

湖人隊今年休賽季積極補強陣容，其中以重金網羅的中鋒凱斯勒（Walker Kessler）最受矚目，不過今天（9日）對國王隊的季前熱身賽，凱斯勒仍因手指傷勢缺陣，連續3場比賽無法登場。所幸總教練瑞迪克（JJ Redick）證實，傷勢並不嚴重，預計會在後續季前賽亮相。

湖人今年夏天隨著詹姆斯（LeBron James）離隊，正式進入以唐西奇（Luka Doncic）為核心的新時代，除了以4年1.85億美元續留里夫斯（Austin Reaves），更透過交易從爵士隊換來凱斯勒，送出2031年、2033年兩枚不受保護的首輪選秀權，以及2028年、2030年的首輪選秀權交換權，並且與凱斯勒簽下4年1.3億美元合約，展現補強禁區的決心。

現年25歲的凱斯勒以禁區防守見長，2024-25年賽季效力爵士期間，出賽58場，平均貢獻11.1分、12.2籃板、2.4阻攻，投籃命中率達66.3%。上季則在開季前5戰繳出場均14.4分、10.8籃板、3助攻與1.8阻攻的成績，展現進攻端的進步，但隨後因左肩關節唇撕裂接受手術，整季僅出賽5場就提前報銷，經過將近一年的復健，凱斯勒今年9月已獲准全面恢復籃球活動，也曾在湖人媒體日表示，自己身體狀態已經完全恢復。然而季前訓練營期間，他卻不慎手指撞到籃板導致受傷，因此缺席前兩場熱身賽，今天面對國王仍無法出賽，加盟湖人後的首秀持續往後推延。

對於凱斯勒的傷勢，瑞迪克表示，球隊經過評估後，認為情況並未達到需要擔心的程度，「我們明天會再做檢查，但我認為這並不讓人擔心，他會在季前賽上場。」

瑞迪克的說法也意味著凱斯勒仍有機會在例行賽開打前，與隊友進行實戰磨合。接下來湖人將在台灣時間22日迎來例行賽開幕戰，凱斯勒能否及時復出、與新陣容建立默契，將是球隊開季前的重要課題。