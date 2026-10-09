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NBA／勇士傷兵麻煩延燒新賽季 柯爾鬆口巴特勒、穆迪復出時間

聯合新聞網／ 綜合外電報導
巴特勒。 路透
巴特勒。 路透

金州勇士新賽季還未正式開打，就已經面臨傷兵問題。總教練柯爾（Steve Kerr）受訪時談到巴特勒（Jimmy Butler III）與穆迪（Moses Moody）的復健進度，雖然強調目前仍沒有明確回歸時間表，但他提到2月可能是兩人復出的觀察窗口。

根據報導，柯爾在記者會上表示：「我不知道。我只是把2月這個時間點提出來，因為那大約是他們受傷後滿1年。」

巴特勒與穆迪目前都因上季遭遇嚴重膝傷，仍處於長期復健階段。巴特勒今年1月右膝前十字韌帶撕裂，至今仍在恢復；穆迪則是在3月遭遇左膝髕骨肌腱斷裂，同樣需要長時間復健。兩人預期都會缺席勇士2026-27年賽季開季初期階段。

對勇士而言，巴特勒與穆迪的缺陣影響甚鉅。巴特勒原本被期待在攻守兩端提供經驗、對抗性與關鍵時刻處理球能力；穆迪則是勇士側翼輪替的重要一員，具備外線、防守與活力。若兩人最快也要等到2月才有機會回歸，勇士前半季勢必得靠現有陣容撐住戰績。

除了巴特勒與穆迪，勇士還必須面對波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的健康不確定性。這位拉脫維亞長人持續受到神祕疾病影響，至今仍未有明確復原進展。他已經缺席勇士媒體日、訓練營，也尚未參加季前熱身賽。

波爾辛吉斯原本被視為勇士前場高度與外線空間的重要補強，但他的狀況仍不明朗，讓勇士內線配置增添變數。加上巴特勒與穆迪確定需要長期復健，勇士新賽季開局將面臨陣容完整度不足的挑戰。

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