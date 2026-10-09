NBA／睽違16個月回歸！ 哈利伯頓復出自嘲動作太快像菜鳥

溜馬當家後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）昨在熱身賽首戰復出，這是他相隔超過16個月後首度出賽，幫助球隊以123：112擊敗灰狼。

哈利伯頓此役上場16分鐘，投籃8投3中，攻下7分、6助攻，外帶2阻攻、1抄截。他自2025年總冠軍賽第7戰右腳阿基里斯腱撕裂後，就一直缺陣至今，這場比賽也成為他漫長復健後的重要里程碑。

賽後談到復出首戰，哈利伯頓坦言自己仍需要找回比賽節奏。他說：「這只是第一場比賽，但我必須讓節奏慢下來。當時身體湧上太多腎上腺素了，我很興奮能站上球場，也真的很期待，但我就是得稍微慢下來一點。」

哈利伯頓也把自己形容得像一名菜鳥，畢竟長時間沒有正式比賽，身體重新適應強度需要過程。不過他也表示，即使身體動作有些太快，自己閱讀比賽與判斷場上局勢的速度，仍能維持在熟悉水準。

這場比賽安排在愛荷華州立大學舉行，對哈利伯頓而言也是別具意義。哈利伯頓曾在2018年到2020年期間效力愛荷華州立大學，可說是當地球迷熟悉的球星。這場賽事原本排定於2025年熱身賽舉行，但後來延後1年，最終也剛好成為哈利伯頓復出舞台。

為了營造大學籃球氛圍，哈利伯頓還買下希爾頓體育館兩端學生區的門票，讓現場能有更多學生進場助陣。比賽氣氛也相當熱烈，哈利伯頓賽後表示：「這是我參與過最吵的熱身賽。」

哈利伯頓此役所有16分鐘上場時間都集中在上半場。當比賽進入第四節時，現場球迷一度高喊希望他再回到場上，不過他當時已經換上拖鞋坐在場邊，還用手指向自己的鞋子示意不會再上場。

被問到是否曾想過回到場上，哈利伯頓直接笑回：「當然沒有。」他也補充說：「我很感謝那些學生想看到我再上場，他們應該會那樣想，但我們有自己的過程要遵守。」