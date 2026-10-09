NBA／轉隊後首次灑粉儀式 詹姆斯熱身賽首秀繳10分、5助攻

76人日前在季前賽首戰以主力輪休方式擊敗尼克後，今天在對陣籃網的熱身賽中首度推出全新先發陣容，包括休賽季加入的巨星詹姆斯（LeBron James）首度披上76人戰袍出賽，他在上半場出賽18分鐘就拿下10分、5助攻、4籃板，為加盟新東家打響第一炮。

76人總教練納斯（Nick Nurse）在賽前受訪時透露，若主力球員在經過訓練後身體狀況均無大礙，希望能在對陣籃網的首節至上半場，安排詹姆斯、安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）以及埃奇庫姆（VJ Edgecombe）等核心成員一同登場拉開序幕。

而今天詹姆斯也迎來了在76人的首秀，並且依照個人慣例進行賽前撒鎂粉儀式，儘管開賽後詹姆斯仍在尋找與新隊友合作的感覺，但該節剩下4分多鐘時他就透過兩次罰球命中拿下轉披76人戰袍後，在季前熱身賽的首次得分，首節個人就有4分、5助攻進帳。第二節41歲的詹姆斯還有一次高難度的拉竿上籃進球表現，上半場打完他也一1投1中、罰球8投8中的百分之百命中率，拿下10分，並且未在下半場再度登場。

根據統計數據，詹姆斯在2003年首度在NBA迎來生涯首秀時，76人今年陣中還有4位球員球員尚未出生，其中就包括了他的先發搭擋埃奇庫姆以及愛德華（Justin Edwards）等人。