快訊

國慶連假國6傳悲劇…霧峰匝道撞護欄 男駕駛噴飛車外爆頭亡

消防員涉虐黑狗引眾怒！彰縣消防局：記過兩次並移送動防所處置

舊城新事 桃園地圖上的兩段戀情與青春味蕾

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／跨界投資 MVP亞歷山大入股西甲勁旅馬德里競技

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。 路透
亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。 路透

兩屆NBA年度MVP、雷霆隊當家後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），正式將事業版圖延伸至足球圈，西甲豪門馬德里競技於今天正式宣佈，現年28歲的亞歷山大已購入球隊股份，成為球隊股東之一。

目前在西甲聯賽暫居第二的馬德里競技在聲明中表示，與這位加拿大星級後衛的合作是「建立在共同價值觀之上：野心、卓越，以及深信每一項成績都必須透過汗水與努力贏得」。

對於入股馬競，亞歷山大興奮表示，「我很期待能正式加入馬德里競技的經營團隊。這是一支長期屹立於歐洲足壇頂峰的傳統勁旅，我很榮幸能成為他們未來發展的一份子。」雖然馬競並未公開亞歷山大的具體持股比例與金額，但這次跨界投資無疑為雙方都注入了極高的話題性。

亞歷山大近年在NBA賽場上叱吒風雲，自2019年從快艇轉戰雷霆後迅速成長，不僅率隊奪得2025年NBA總冠軍並獲選FMVP，隨後更蟬聯年度MVP。如今他也追隨詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）等頂級球星的腳步跨足足球市場，展現出強大的商業影響力。

亞歷山大 西甲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NBA／率雷霆奪冠仍否認超越衛少！SGA盛讚：這座城市因他而不同

NBA／看好小鮑爾解放蟻人 ESPN球評點名灰狼愛德華奪MVP

NBA／現役第7人！米契爾續約愛迪達 個人簽名鞋推進第10代

籃球／歐洲聯賽傳拒絕NBA合作案 但未關上談判大門

相關新聞

NBA／跨界投資 MVP亞歷山大入股西甲勁旅馬德里競技

兩屆NBA年度MVP、雷霆隊當家後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），正式將事業版圖延伸至足球圈，西甲豪門馬德里競技於今天正式宣佈，現年28歲的亞歷山大已購入球隊股份，成為球隊股東之一。

NBA／轉隊後首次灑粉儀式 詹姆斯熱身賽首秀繳10分、5助攻

76人日前在季前賽首戰以主力輪休方式擊敗尼克後，今天在對陣籃網的熱身賽中首度推出全新先發陣容，包括休賽季加入的巨星詹姆斯（LeBron James）首度披上76人戰袍出賽，他在上半場出賽18分鐘就拿下10分、5助攻、4籃板，為加盟新東家打響第一炮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。