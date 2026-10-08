NBA／9投1中賽後遭球迷當面侮辱 庫明加怒嗆：我會搧巴掌

灰狼隊今天在季前熱身賽以112：123輸給溜馬隊，庫明加（Jonathan Kuminga）全場9投1中只拿2分，賽後有球迷當面開酸，庫明加火大回擊。

庫明加休賽季追求大合約失敗，最後簽下2年1240萬美元小合約加入灰狼，期盼能獲得更多上場機會，證明自己的身價。

熱身賽首戰庫明加上場14分鐘拿下8分，表現不俗。不過第2場比賽面對溜馬，上場19分鐘，9投僅1中，得到2分3助攻1籃板1抄截。

賽後有觀眾對庫明加呼喊侮辱性綽號「Kumbucket」。對此庫明加強硬回擊，「不管是誰這樣說，我都會找到你，然後搧你巴掌。」