NBA／眼眶泛紅險落淚！湯普森憶「字母哥」暖舉：讓我重新相信自己

曾隨勇士隊拿下4座NBA總冠軍的神射手湯普森（Klay Thompson），近日接受專訪，回憶起2022年重傷復出後，曾在對戰公鹿隊的比賽中攻下38分，而當時身為對手的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），賽後特地走到勇士板凳席向他道賀。談到這段往事，湯普森一度眼眶泛紅，坦言這個舉動讓他重新相信自己仍能成為偉大的球員。

「我有一個關於字母哥的故事可以告訴你們。那是我因傷休養兩年半後復出的那一年，我們對上公鹿，我打出了一場很棒的比賽，拿了38分……」湯普森說。

2022年3月13日，湯普森全場三分球14投8中，狂轟當時的個人賽季新高38分，率領勇士以122：109擊敗公鹿，終結對手的6連勝，但真正讓湯普森難忘的，不是這場比賽的勝利，而是字母哥賽後的舉動，「這就是他謙遜的最好證明。那場比賽讓我覺得，自己還能再次成為一名偉大的球員。比賽結束後，他從對面的板凳席一路走到我們這邊，只為了告訴我，他有多麼替我感到開心。」

湯普森接受《The Athletic》訪問，講述這段往事時眼眶逐漸泛紅，甚至必須努力忍住淚水，「我不想變得太情緒化，但那對我真的意義重大。他是NBA史上75大球星之一，卻沒有因為自己的球隊輸球、而我打出一場好比賽就感到不滿，反而願意給予我肯定。這讓我對他有了完全不同的看法。」

「我當時心想，天啊，這傢伙真的是一個非常好的人。他肯定我能夠從那些傷勢中重新站起來，這對我真的非常重要。所以現在能夠成為他的隊友，真的太棒了。」湯普森說。

儘管湯普森擁有輝煌的生涯履歷，但近年表現確實出現下滑。上季他在獨行俠出賽69場，僅8場擔任先發，也是生涯首度主要以替補身分出賽，三分球命中率更降至生涯新低的38.3%，平均每場出手7.6次三分球。