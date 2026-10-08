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NBA／馬刺溫班亞瑪傳拒絕美媒專訪 ESPN記者直言「難搞」

聯合新聞網／ 綜合報導
根據《ESPN》記者透露，馬刺溫班亞瑪不願再談論總冠軍賽失利，甚至傳出拒絕接受美媒專訪。 美聯社
根據《ESPN》記者透露，馬刺溫班亞瑪不願再談論總冠軍賽失利，甚至傳出拒絕接受美媒專訪。 美聯社

儘管馬刺隊當家球星溫班亞瑪Victor Wembanyama）上季率隊闖進NBA總冠軍賽，最終卻以1：4不敵尼克隊。如今新賽季即將展開，根據《ESPN》記者萊特（Michael C. Wright）透露，溫班亞瑪已不願再談論總冠軍賽失利，甚至傳出拒絕接受美媒專訪，唯一例外是知名新聞節目《60分鐘》。

萊特在《ESPN》節目《The Hoop Collective》上提到，「我聽說溫班亞瑪不想再談論總冠軍賽發生的事情。我聽說他現在非常專注。事實上，有人告訴我，他甚至不接受任何美國媒體的訪問，除了《60分鐘》之外。」

「我很好奇《60分鐘》的訪問會是什麼內容。這次失利確實以某種方式影響了他。仔細想想整個系列賽，我知道很多人認為他很傲慢，但不是的，那就是溫班亞瑪。他是真心相信馬刺會贏，也是真心認為馬刺是比較好的球隊。」

「事情沒有按照他的期待發展，但我認為他從中學到了很多。他曾經談到，當你站上總冠軍賽的舞台時，只要犯下一次錯誤，對手就會讓你付出代價。我不認為在那之前，他真正理解這件事情有多麼嚴重。一次失誤就可能決定整場比賽的勝負，而我認為溫班亞瑪當時還沒有完全意識到這一點。」萊特說。

不過，對於溫班亞瑪傳出只願接受《60分鐘》專訪的消息，同樣參與節目的《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）顯然不太買單。當萊特提到溫班亞瑪不願再談論總冠軍賽時，麥克馬洪先是回應，「真難搞。」隨後聽到他只願意接受《60分鐘》訪問，更忍不住表示，「拜託，饒了我吧！」

值得注意的是，目前這項消息仍屬萊特引述消息人士的說法，並非溫班亞瑪本人公開宣布，因此不能直接認定他將全面停止接受媒體訪問。

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