NBA／慶幸沒活在「詹杜柯」時代！喬丹感嘆NBA今非昔比

「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）近日現身葡萄牙里斯本舉行的SBC高峰會，罕見暢談自己的職業生涯、商業投資、運動博弈以及社群媒體對現代籃球的影響。談到如今NBA球員面臨的環境，喬丹慶幸沒有在社群媒體盛行的年代打球，因為過去球員只需要專注贏球，如今卻還得分心經營個人品牌與商業利益。

根據《talkSPORT》記者布朗寧（Oliver Browning）報導，喬丹認為，隨著社群媒體與商業市場快速發展，現代NBA球員承受的壓力，與他當年效力公牛時截然不同，包括詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）與柯瑞（Stephen Curry）等當代球星。

喬丹表示，「當你想到如今圍繞著比賽的所有事情與各種情況時，我認為球員確實承受了更多額外的壓力。我們那個年代打球其實很單純，不是贏球，就是沒贏球。但現在你還得建立自己的品牌，還得在意自己的數據，以及合約結束後究竟能獲得多少金錢回報。」

喬丹進一步指出，這些場外因素也讓現代球員必須花費更多心力，評估自身的商業價值，「所有這些事情都開始產生影響。基本上，這些球員必須蒐集各種資訊，透過不同的數據分析，判斷自己的商業事業該如何成功，以及這些事情與球場上的表現有什麼關聯。」

「這跟20年前的情況有些不同。說到底，我們當時在乎的只有，我想不想讓芝加哥公牛成為最好的球隊？我想不想贏得總冠軍？如果我拿到總冠軍，能不能再拿一次？我能不能一直維持同樣的專注力？諸如此類的事情。」

然而，喬丹觀察到如今許多NBA球員的思考方式已發生改變，個人品牌與商業利益也逐漸成為職業生涯的重要部分，「但現在，你會看到有些球員在想，『我的品牌準備推出了，我還有以自己名字命名的商品、個人標誌，以及其他各種事情，我必須去經營這些東西。』」

「這會讓球員分散對團隊的注意力，也可能偏離球隊原本應該專注的方向。現在的體育世界已經多了完全不同的層面，而我一點也不羨慕這樣的環境。我很慶幸自己出生在那個年代。如果換成現在，我的行為會有所不同嗎？我對籃球始終非常忠誠，所以我不認為自己對比賽的看法會改變。」

「球場外的機會或許會有所不同，但就我對籃球這項運動真正的熱情而言，我不認為那會改變。我很慶幸自己出生在那個年代。如果換成現在，我的行為會有所不同嗎？我對籃球始終非常忠誠，所以我不認為自己對比賽的看法會改變。」

「球場外的機會或許會有所不同，但就我對籃球這項運動真正的熱情而言，我不認為那會改變。」喬丹強調。