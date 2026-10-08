NBA／NBA球員懶得搶？勇士新秀連2戰抓9籃板 直言比「大學」簡單

勇士隊今年首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg），昨日在熱身賽以124：98大勝湖人的比賽中，繳出全場最高17分、9籃板、2助攻、1火鍋。然而，賽後談到連續2場比賽抓下9籃板，這名24歲新秀竟語出驚人，直言在NBA搶籃板比大學容易，原因是他們比較「懶得搶籃板」。

倫德伯格受訪時直言，「我覺得在這裡搶籃板容易多了。大學時期禁區總是擠滿人，而且永遠會有人突然從不知道哪裡冒出來搶籃板。但這裡的球員，我覺得他們比較懶得去搶籃板。我常常可以在完全沒有人干擾的情況下，自己輕鬆把籃板抓下來，這真的太瘋狂了。」

不僅如此，倫德伯格甚至對自己未來的籃板表現充滿信心，認為單場抓下雙位數籃板並非難事，「我覺得接下來應該會有很多場比賽，我都能抓下大概9到12個籃板，差不多就是這樣。」

事實上，倫德伯格受到勇士青睞，正是因為他身高6呎9吋（約206公分），同時具備得分能力，也擁有出色的傳球視野和籃板。

在大學時期，倫德伯格更率領密西根大學奪下NCAA全國冠軍，隨後又帶領勇士夏季聯賽隊伍在拉斯維加斯封王，冠軍戰面對灰熊繳出21分、10籃板、2抄截的成績。