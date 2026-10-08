快訊

北韓為何點名台灣？金正恩的外交博弈策略一次看

今年前9月6.9萬新生兒創同期新低 台灣人口連33個月負成長

MLB／光芒暌違6年重返美聯冠軍賽 洋基3連敗分區系列賽最慘球隊

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／NBA球員懶得搶？勇士新秀連2戰抓9籃板 直言比「大學」簡單

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士新秀倫德伯格（左）直言在NBA搶籃板比大學容易，原因是他們比較「懶得搶籃板」。 路透
勇士新秀倫德伯格（左）直言在NBA搶籃板比大學容易，原因是他們比較「懶得搶籃板」。 路透

勇士隊今年首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg），昨日在熱身賽以124：98大勝湖人的比賽中，繳出全場最高17分、9籃板、2助攻、1火鍋。然而，賽後談到連續2場比賽抓下9籃板，這名24歲新秀竟語出驚人，直言在NBA搶籃板比大學容易，原因是他們比較「懶得搶籃板」。

倫德伯格受訪時直言，「我覺得在這裡搶籃板容易多了。大學時期禁區總是擠滿人，而且永遠會有人突然從不知道哪裡冒出來搶籃板。但這裡的球員，我覺得他們比較懶得去搶籃板。我常常可以在完全沒有人干擾的情況下，自己輕鬆把籃板抓下來，這真的太瘋狂了。」

不僅如此，倫德伯格甚至對自己未來的籃板表現充滿信心，認為單場抓下雙位數籃板並非難事，「我覺得接下來應該會有很多場比賽，我都能抓下大概9到12個籃板，差不多就是這樣。」

事實上，倫德伯格受到勇士青睞，正是因為他身高6呎9吋（約206公分），同時具備得分能力，也擁有出色的傳球視野和籃板。

在大學時期，倫德伯格更率領密西根大學奪下NCAA全國冠軍，隨後又帶領勇士夏季聯賽隊伍在拉斯維加斯封王，冠軍戰面對灰熊繳出21分、10籃板、2抄截的成績。

湖人 勇士 Yaxel Lendeborg

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／爆料安比德遲到被詹姆斯罵 球評被詹皇打臉後道歉了

76人隊前天熱身賽以120：97擊敗尼克隊，卻還有延伸風波，該場的球評布林（Mike Breen）第四節分享聽來的小故事，指一次練習時安比德（Joel Embiid）遲到，被剛加入的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）罵，但這個「小故事」被詹姆斯否認，布林今天也為造成的軒然大波致歉。

NBA／馬刺溫班亞瑪傳拒絕美媒專訪 ESPN記者直言「難搞」

儘管馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上季率隊闖進NBA總冠軍賽，最終卻以1：4不敵尼克。如今新賽季即將展開，根據《ESPN》記者透露，溫班亞瑪已不願再談論總冠軍賽失利，甚至傳出拒絕接受美媒專訪，唯一例外是知名新聞節目《60分鐘》。

NBA／慶幸沒活在「詹杜柯」時代！喬丹感嘆NBA今非昔比

「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）近日現身葡萄牙里斯本舉行的SBC高峰會，罕見暢談自己的職業生涯、商業投資、運動博弈以及社群媒體對現代籃球的影響。談到如今NBA球員面臨的環境，喬丹慶幸沒有在社群媒體盛行的年代打球，因為過去球員只需要專注贏球，如今卻還得分心經營個人品牌與商業利益。

NBA／NBA球員懶得搶？勇士新秀連2戰抓9籃板 直言比「大學」簡單

勇士今年首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg），昨日在熱身賽以124：98大勝湖人的比賽中，繳出全場最高17分、9籃板、2助攻、1火鍋。然而，賽後談到連續2場比賽抓下9籃板，這名24歲新秀竟語出驚人，直言在NBA搶籃板比大學容易，原因是他們比較「懶得搶籃板」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。