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NBA／波爾辛吉斯狀況成謎 勇士教頭一問三不知

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。 美聯社
波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。 美聯社

勇士隊今天以124：98大勝主力全部休兵的湖人隊，不過新賽季仍有隱憂，總教練柯爾（Steve Kerr）賽前被問到波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）狀況時明確表示「沒答案」，目前甚至還沒看到本人，連拉脫維亞長人是否人在灣區也沒能給肯定回答。

早在季前訓練營開始前，勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）就宣布波爾辛吉斯因健康問題將無限期缺陣，今天勇士到洛杉磯打熱身賽，波爾辛吉斯也沒隨隊。

波爾辛吉斯的狀態對勇士造成困擾，柯爾被問到波爾辛吉斯是否有任何新進度，搖頭說沒有；是否還在隊上？柯爾回說：「我還沒看到他，但我們昨天沒有練習，我也剛回到球場。」

勇士休賽季時才和波爾辛吉斯簽下2年4000萬美元的合約，目前人是否在灣區？柯爾說：「我想是的，我覺得他在附近，但我還沒看到他。」

上季加入勇士前，波爾辛吉斯就有豐富的傷病史，新賽季前健康又出狀況，柯爾坦言希望這位長人能回歸，「他是很有天份的選手，我們認為他當時的狀況還不錯，因此這確實令人擔憂。正如我所說，我們所能做的就是支持他，盡一切可能幫助他獲得醫療幫助和情感支持，並希望他能早日康復。」

波爾辛吉斯 勇士

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