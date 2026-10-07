NBA／ 才被點「進攻企圖」不夠！勇士倫德伯格轟全場最高痛宰湖人26分

勇士隊今天在熱身賽以124：98大勝湖人，除了一哥柯瑞（Stephen Curry）僅打14分鐘就拿下16分，今年首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg），前一戰才被總教練柯爾（Steve Kerr）點名「進攻企圖心不夠」，今天立刻攻下全場最高17分外帶9籃板，展現驚人的學習速度。

本場比賽，倫德伯格首節就攻下7分、4籃板、1火鍋；到了第2節更連續命中2記三分球，無論利用身材優勢攻擊籃框，或是自己持球推進，都明顯比首戰果斷許多，最終他繳出全場最高17分、9籃板、2助攻，三分球3投2中，整體投籃11投7中的成績。

除了倫德伯格，柯瑞今日上陣14分鐘便拿下16分，正負值高達＋26；格林（Draymond Green）則在15分鐘內送出8次助攻，正負值＋25。波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也從首戰10投2中僅7分的低迷表現反彈，今日11投7中攻下16分。

另一方面，缺少唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）、凱斯勒（Walker Kessler）、威廉斯（Ziaire Williams）與賽布爾（Matisse Thybulle）等多名主力的湖人，雖然整場比賽早早陷入大幅落後，仍有幾名球員把握住難得的表現機會。

其中最吸睛的一球來自22歲前鋒蒂埃羅（Adou Thiero），當時第2節湖人一度以43：61落後，蒂埃羅在轉換快攻中提前衝到最前方，接球後面對梅爾頓（De'Anthony Melton）與倫德伯格兩人追防，用非慣用手完成一記勢大力沉的單手隔扣，同時製造犯規，成為湖人整晚最精彩的一球。

事實上，里夫斯先前就曾以「天生的怪物」形容蒂埃羅的運動能力，總教練瑞迪克（JJ Redick）也認為，如果蒂埃羅能將身體天賦真正轉化成防守以及無球進攻能力，將進一步拉高湖人的上限，「如果他能夠在防守端做出貢獻，同時在進攻端透過衝搶籃板、空切、攻擊禁區，以及雙腳起跳完成終結來產生影響力，我們的上限就會提高。過去6、7周，我已經看到他在這些方面取得很多進步，這真的令人興奮。」

最終蒂埃羅先發上場17分鐘，6投3中得到7分、4籃板；湖人其他球員方面，瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）攻下15分，包括命中3記三分球；葛萊姆斯（Quentin Grimes）則貢獻12分、3助攻，布朗尼（Bronny James）先發出賽，留下4分、5助攻。