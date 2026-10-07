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NBA／澳門球館慘遭獨行俠「拆家」？馬歇爾灌爆籃框、坐壞椅子笑喊：我太壯了

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠本周前往澳門與火箭進行熱身賽，不過前鋒馬歇爾在不僅將籃框灌壞，甚至又坐壞場邊折疊椅。 路透
獨行俠本周前往澳門與火箭進行熱身賽，不過前鋒馬歇爾在不僅將籃框灌壞，甚至又坐壞場邊折疊椅。 路透

新賽季即將開打，獨行俠本周前往澳門與火箭進行2場海外熱身賽，不過前鋒馬歇爾（Naji Marshall）在練習過程中不僅將籃框灌壞，甚至又坐壞場邊折疊椅，讓他自己都忍不住開玩笑向澳門道歉。

「我太強壯了，而且我的彈跳實在太好了。澳門，抱歉啦，我會再買一個新的賠給你們。」馬歇爾對著鏡頭秀出手臂肌肉，笑著向澳門喊話。

沒想到馬歇爾的「拆家」行動還沒結束。灌壞籃框後，他又把球館內的一張折疊椅坐壞，連續弄壞兩樣物品後，他也再次自嘲，「沒有不尊重的意思，但我覺得我對中國來說好像太大隻了。」

隨後隊友萊夫利（Dereck Lively II）更直接把籃框扛上肩膀，像是搬運「戰利品」一樣將它帶回休息室，整段過程也被獨行俠官方社群記錄下來。

獨行俠與火箭將於10月9日、11日，在澳門The Venetian Arena連續第二年舉行賽事，活動期間還安排艾倫（Ray Allen）、林書豪、布瑟（Carlos Boozer）、名人堂球星波許（Chris Bosh）、馬布里（Stephon Marbury）等球星親臨現場。

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