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NBA／雷霆新秀「反斑馬專武」準雙十、3火鍋 教頭看見巨大進步

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆首輪第12順位的西班牙長人瑪拉（Aday Mara），由於擁有驚人的身材條件與護框能力，被外界視為「反斑馬專武」。 美聯社
雷霆首輪第12順位的西班牙長人瑪拉（Aday Mara），由於擁有驚人的身材條件與護框能力，被外界視為「反斑馬專武」。 美聯社

被封為「反斑馬專武」的雷霆首輪新秀瑪拉（Aday Mara）於今日亮相，上陣18分鐘，繳出12分、9籃板、3助攻、3火鍋，正負值＋13為全隊第二高，儘管最終以110：116敗給鵜鶘，賽前雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）就透露，從夏聯一路到訓練營，瑪拉已出現相當顯著的成長。

雷霆今年選秀以首輪第12順位，選進身高7呎3吋（約221公分）的西班牙長人瑪拉（Aday Mara），由於擁有驚人的身材條件與護框能力，也被外界視為「反斑馬專武」。

「從夏季聯賽到訓練營，他取得了非常顯著的進步。就像我昨天提到的，夏季聯賽其實算是一個比較缺乏完整背景的數據點。它當然還是具有參考價值，但那畢竟就在選秀結束後不久。」

「那些球員才剛經歷非常辛苦的選秀過程，那是一個高度壓力的環境，並不是最適合球員發揮表現的狀態。而當你身高7呎3吋時，這件事情又會變得更加困難。」戴格諾說道。

雷霆「反斑馬專武」瑪拉(左)今日繳出12分、9籃板、3助攻、3火鍋的成績，賽前總教練也提到瑪拉已出現相當顯著的成長。 路透
雷霆「反斑馬專武」瑪拉(左)今日繳出12分、9籃板、3助攻、3火鍋的成績，賽前總教練也提到瑪拉已出現相當顯著的成長。 路透

不過經歷休賽季調整後，戴格諾認為瑪拉的體能狀態已有明顯改善，「我認為當他逐漸進入體能訓練以及固定訓練的節奏後，情況就開始改變。雖然他有很多時間都待在西班牙，但他一直非常努力訓練。他來到訓練營時，身體狀況真的非常好，而且已經準備得相當充分。當然不是10分滿分的10分，但沒有人能做到這一點。不過和夏季聯賽相比，他的狀態確實強了非常多。」

不僅如此，更讓戴格諾滿意的是，瑪拉的進步在攻守兩端的影響力都已逐漸展現，「這些進步已經反映在攻守兩端。他所帶來的影響力其實不言而喻，他是一名能夠產生高度影響力的球員，因為他擁有護框能力、移動能力以及身材優勢。」

「而在進攻端，他的擋拆順下以及接球能力也都具備了。所以這些東西其實全部都在，當你再把體能狀態加入其中，就會變得相當不錯。我真的非常期待看看他在這幾場熱身賽會有什麼表現。」

NBA 雷霆 斑馬 鵜鶘

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