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NBA／現代「籃0王」回歸！公鹿庫茲瑪熱身賽6投0中 叫球迷冷靜遭千人開酸

聯合新聞網／ 綜合報導
公鹿庫茲瑪(中)昨日上場20分鐘，全場6投0中僅得1分。面對社群批評，他的回應反倒讓留言區更加熱鬧。 法新社
公鹿庫茲瑪(中)昨日上場20分鐘，全場6投0中僅得1分。面對社群批評，他的回應反倒讓留言區更加熱鬧。 法新社

昨日公鹿迎來新賽季熱身賽首戰，其中庫茲瑪Kyle Kuzma）的表現再度成為球迷砲火焦點，全場6投0中僅拿1分，球隊更以97：116不敵灰狼。面對社群上的批評，庫茲馬賽後也親自回應，但結果並沒有平息球迷怒火，反而讓留言區更加熱鬧。

庫茲瑪昨日上陣20分鐘，繳出1分、5籃板、2助攻、全場6投0中，正負值－13全場倒數第二低。對此，他在社群平台上針對網友做出回應，「這只是熱身賽，冷靜一點啦，哈哈。」

然而留言區卻湧入超過千則留言，讓不少公鹿球迷不買單，「老兄，你例行賽也是這樣打啊，所以你的重點到底是什麼？」、「兄弟，場上其他人都大概只用了50%的力氣，你還是連分都拿不到，我真的求你退休吧。」

值得一提的是，庫茲瑪上季11月面對老東家湖人，同樣上場20分鐘6投0中，其中三分球5投0中，全場只靠罰球得到1分，另外僅有1籃板，正負值為-17，公鹿最終以95：119慘敗。

更尷尬的是，這已不是庫茲瑪近年最慘烈的一場比賽。2025年季後賽首輪面對溜馬的首戰，他曾先發上場超過21分鐘，結果投籃5投0中、罰球2投0中，不僅得到0分，就連籃板、助攻、抄截、阻攻也全部掛蛋，五項主要數據全是「0」，正負值更低至-24。

公鹿 庫茲瑪 NBA 灰狼 Kyle Kuzma 湖人

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