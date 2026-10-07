快訊

AI新時代／腦機介面到電信帝國 馬斯克生態系如何成形

東引指揮部「參2」上兵被吸收 翻拍機敏情報送給大陸公安廳

沈伯洋遭24小時監控1個月 北檢起訴4徵信業者…港籍雇主發布通緝

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／回母校打復出戰 哈利伯頓自掏腰包買票送學弟妹

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
哈利伯頓自掏腰包買學生區門票，邀母校學生免費進場觀戰。 法新社
哈利伯頓自掏腰包買學生區門票，邀母校學生免費進場觀戰。 法新社

溜馬隊本季第一場季前熱身賽明天將在愛荷華州立大學舉行，當家後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）想確保該學弟、妹可以到場觀戰，直接自掏腰包買了學生區的門票，學校透過抽選方式讓幸運兒可以免費進場。

哈利伯頓2018年到2020年在愛荷華州大當了2年學生，直到2020年選秀會被國王隊相中；大學時期對他意義非凡，就學期間與太太相遇，還特別回到母校求婚。

今天球隊訓練後，哈利伯頓提到，招待學生進場，且球場也設置學生專區，相信會十分有趣，他還笑說：「我不知道是不是都會是溜馬的球迷。」

不只回到母校比賽特別，這場比賽也將是哈利伯頓暌違16個月後的回歸首戰，他在2025年總冠軍賽第7戰傷了阿基里斯腱，上個賽季完全沒出賽紀錄，新賽季總算要回到球場，明天熱身賽成重要一步。哈利伯頓提到，這場灰狼的比賽會上場多久還不確定，但希望至少上半場能有多點發揮空間。

哈利伯頓還提到，幾年前就曾建議，是否有機會在母校辦一場比賽，由於球隊總經理布坎南（Chad Buchanan）在愛荷華州的首府德梅因出生，這項建議很快就被採納，「相信大家都會覺得很好玩，我知道沒人會比現在愛荷華州大的學生更熱愛這所學校了。」

溜馬總教頭卡萊爾（Rick Carlisle）透露，原本去年就要到愛德華州大舉辦賽事，但因哈利伯頓成傷兵，才延到今年。

哈利伯頓 NBA 溜馬

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NBA／哈利伯頓宣告百分百健康無出賽限制 溜馬擺脫陰霾重新出發

NBA／76人辦對抗賽吸萬名球迷 詹姆斯秀空中接力灌籃

NBA／巴特勒戴鑽石耳環亮相親曝傷勢復原 嘆「我好想念比賽」

NBA／勇士還沒開訓就拉警報 波爾辛吉斯健康問題缺席訓練營

相關新聞

NBA／現代「籃0王」回歸！公鹿庫茲瑪熱身賽6投0中 叫球迷冷靜遭千人開酸

昨日公鹿迎來新賽季熱身賽首戰，其中庫茲瑪（Kyle Kuzma）的表現再度成為球迷砲火焦點，全場6投0中僅拿1分，球隊更以97：116不敵灰狼。面對社群上的批評，庫茲馬賽後也親自回應，但結果並沒有平息球迷怒火，反而讓留言區更加熱鬧。

NBA／澳門球館慘遭獨行俠「拆家」？馬歇爾灌爆籃框、坐壞椅子笑喊：我太壯了

隨著新賽季即將開打，獨行俠本周前往澳門與火箭進行2場熱身賽，不過前鋒馬歇爾（Naji Marshall）在練習過程中不僅將籃框灌壞，甚至又坐壞場邊折疊椅，讓他自己都忍不住開玩笑向澳門道歉。

NBA／雷霆新秀「反斑馬專武」準雙十、3火鍋 教頭看見巨大進步

被封為「斑馬專武」的雷霆首輪新秀瑪拉（Aday Mara）於今日亮相，上陣18分鐘，繳出12分、9籃板、3助攻、3火鍋，正負值＋13為全隊第二高，儘管最終以110：116敗給鵜鶘，賽前雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）就透露，從夏聯一路到訓練營，瑪拉已出現相當顯著的成長。

NBA／回母校打復出戰 哈利伯頓自掏腰包買票送學弟妹

溜馬隊本季第一場季前熱身賽明天將在愛荷華州立大學舉行，當家後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）想確保該學弟、妹可以到場觀戰，直接自掏腰包買了學生區的門票，學校透過抽選方式讓幸運兒可以免費進場。

NBA／76人噩耗 冠軍中鋒熱身賽受傷賽季直接報銷

76人隊昨天和尼克隊在季前熱身賽碰頭，但開賽不到5分鐘，76人替補中鋒胡克波提（Ariel Hukporti）右腳就出現傷勢，被迫提前離場，今天MRI檢查結果出爐更是壞消息，胡克波提右腳阿基里斯腱撕裂，賽季直接報銷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。