NBA／回母校打復出戰 哈利伯頓自掏腰包買票送學弟妹

溜馬隊本季第一場季前熱身賽明天將在愛荷華州立大學舉行，當家後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）想確保該學弟、妹可以到場觀戰，直接自掏腰包買了學生區的門票，學校透過抽選方式讓幸運兒可以免費進場。

哈利伯頓2018年到2020年在愛荷華州大當了2年學生，直到2020年選秀會被國王隊相中；大學時期對他意義非凡，就學期間與太太相遇，還特別回到母校求婚。

今天球隊訓練後，哈利伯頓提到，招待學生進場，且球場也設置學生專區，相信會十分有趣，他還笑說：「我不知道是不是都會是溜馬的球迷。」

不只回到母校比賽特別，這場比賽也將是哈利伯頓暌違16個月後的回歸首戰，他在2025年總冠軍賽第7戰傷了阿基里斯腱，上個賽季完全沒出賽紀錄，新賽季總算要回到球場，明天熱身賽成重要一步。哈利伯頓提到，這場灰狼的比賽會上場多久還不確定，但希望至少上半場能有多點發揮空間。

哈利伯頓還提到，幾年前就曾建議，是否有機會在母校辦一場比賽，由於球隊總經理布坎南（Chad Buchanan）在愛荷華州的首府德梅因出生，這項建議很快就被採納，「相信大家都會覺得很好玩，我知道沒人會比現在愛荷華州大的學生更熱愛這所學校了。」

溜馬總教頭卡萊爾（Rick Carlisle）透露，原本去年就要到愛德華州大舉辦賽事，但因哈利伯頓成傷兵，才延到今年。