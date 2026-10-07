快訊

MLB／關鍵時刻靠山本由伸！7局狂飆10K助道奇退勇士系列賽聽牌

直播／稱遭爆濫用公務資源是抹黑 徐佳青數度哽咽宣布辭僑委會委員長

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／76人噩耗 冠軍中鋒熱身賽受傷賽季直接報銷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
76人替補中鋒胡克波提（Ariel Hukporti）。 法新社
76人替補中鋒胡克波提（Ariel Hukporti）。 法新社

76人隊昨天和尼克隊在季前熱身賽碰頭，但開賽不到5分鐘，76人替補中鋒胡克波提（Ariel Hukporti）右腳就出現傷勢，被迫提前離場，今天MRI檢查結果出爐更是壞消息，胡克波提右腳阿基里斯腱撕裂，賽季直接報銷。

76人球團今天宣布胡克波提阿基里斯腱撕裂消息，胡克波提預計今天進行手術，根據球團表示，後續將視情況更新進度。阿基里斯腱撕裂大約需要3到6個月才能恢復正常行走，若要回到高強度運動需要6到12個月以上，等於本季直接報銷。

24歲的胡克波提上季隨尼克奪下總冠軍，7月簽下1年340萬美元的合約加入76人，但還沒開季就成傷兵。根據美國《ESPN》報導，76人有資格申請並獲得170萬美元的傷病球員特例，相當於胡克波提本季的一半薪水，但76人離第一層豪華稅只少180萬美元，代表若不裁掉一名球員，或進行一筆交易騰出更多薪資空間，就無法簽下另名球員來取代胡克波提的禁區空缺。

76人先前和229公分巨人法爾（Tacko Fall）簽下「Exhibit 10」訓練營合約，但法爾昨天熱身賽因左髖拉傷缺陣，約要7到10天後再評估，另名中鋒波納（Adem Bona）也因左腳扭傷缺席訓練營練習，不過球隊希望他能在熱身賽回歸。

今年組成極具話題「四巨頭」的76人，新賽季開幕戰將在台灣時間21日碰衛冕軍尼克。

76人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NBA／英格倫右腳動刀才知阿基里斯腱撕裂 確定趕不上開季

籃球／詹姆斯右腳跟腱撕裂重傷 母隊火速簽32歲浪人後衛補缺

NBA／尼克開64億元合約仍無法達成協議！唐斯：我還有什麼需要證明？

NBA／勇士還沒開訓就拉警報 波爾辛吉斯健康問題缺席訓練營

相關新聞

NBA／76人噩耗 冠軍中鋒熱身賽受傷賽季直接報銷

76人隊昨天和尼克隊在季前熱身賽碰頭，但開賽不到5分鐘，76人替補中鋒胡克波提（Ariel Hukporti）右腳就出現傷勢，被迫提前離場，今天MRI檢查結果出爐更是壞消息，胡克波提右腳阿基里斯腱撕裂，賽季直接報銷。

NBA／回母校打復出戰 哈利伯頓自掏腰包買票送學弟妹

溜馬隊本季第一場季前熱身賽明天將在愛荷華州立大學舉行，當家後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）想確保該學弟、妹可以到場觀戰，直接自掏腰包買了學生區的門票，學校透過抽選方式讓幸運兒可以免費進場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。