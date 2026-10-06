NBA／率雷霆奪冠仍否認超越衛少！SGA盛讚：這座城市因他而不同

儘管「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）已率領雷霆拿下隊史首座總冠軍，成為球隊新一代招牌，但談到剛宣布退休的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），他仍直言衛少在這座城市擁有難以取代的地位，更形容衛少就像是奧克拉荷馬的孩子。

「以一名NBA球員而言，無論是球風、個性還是作為一名隊友，他都充滿活力，他擁有完整的一切。他替我們現在所站立的地方打下了基礎。這座城市之所以能成為今天的樣子，其中一部分原因就是衛斯特布魯克，不論他在場內或場外所做的一切，他都值得得到所有的掌聲與讚美。」

對於衛少選擇結束球員生涯，亞歷山大也坦言相當意外，「很明顯，這麼快就發生還是有點令人震驚，感覺他的油箱裡應該還剩下一些東西。但每個人都有自己的旅程。他值得得到所有的掌聲，我想這個世界往往就是這樣，通常都是等到一個人結束之後，大家才開始真正把這些讚美送給他，這有點令人遺憾。」

亞歷山大接著表示，「但他為籃球、為孩子們、為這座城市，甚至為這個世界所做的一切都非常特別。我們肯定會想念衛少，籃球這項運動也會想念衛少。」

當被問到是否有機會超越衛少，成為雷霆隊史最受當地球迷喜愛的球員時，亞歷山大並不認為兩人適合拿來比較，「衛少就像是奧克拉荷馬的孩子，我不認為還會有下一個。你走在街上就能感受到這件事情，到處都是Russ。他是我們現在所代表一切的開拓者，就像我剛剛說的，所以真的很難去比較。」

「向衛少以及他的職業生涯致敬，那是一段不可思議的生涯，也是一段非常美麗的旅程。希望有一天，我們所有人都能達到他那樣、足以啟發別人的程度。」

事實上，即使從未在NBA當過隊友，亞歷山大與衛少私下仍保持著不錯的關係，兩人的緣分更是從過去擁有相同經紀人開始。

「我們一開始有同一名經紀人，所以我們的關係就是從那裡建立起來的。老實說，不管過去外界曾經怎麼評論他，他真的是一個非常棒的人。衛少真的很棒，只要我需要任何事情、想找個人討論一些事情，或是需要任何建議，他永遠都只需要一通電話就能找到。」

「他就是貨真價實的。他是A+等級的人，也是A+等級的籃球員，沒有比衛少更好的了。他是我的兄弟。他擁有一段非常偉大的職業生涯，我真的很難過看到他離開。」亞歷山大強調。