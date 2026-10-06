NBA／尼克開64億元合約仍無法達成協議！唐斯：我還有什麼需要證明？

尼克隊今天迎來季前熱身賽首戰，但明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）目前仍因續約問題，與球團存在明顯分歧。

唐斯本季薪資為5700萬美元，下季有6110萬美元的球員選項，唐斯目前有資格與尼克簽下4年2.76億美元（約新台幣88億元）的延長合約。據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，尼克提出的報價是4年2億美元（約新台幣64億元）合約。

談到能否在例行賽開打前簽下新合約，唐斯今天受訪時回應：「看起來不太樂觀。」

唐斯生涯6度入選明星賽，例行賽出賽75場，平均攻下20.1分11.9籃板3.0助攻；季後賽展現策應能力，場均繳出15.9分10.6籃板4.9助攻，幫助尼克在總冠軍賽以4：1擊敗馬刺隊，終結53年冠軍荒。

當被問到尼克是否應該給予相應的回報？唐斯直接回應，「這還用問嗎？我才剛拿到總冠軍。你會覺得這答案很簡單，除非你們這些記者認為，我還有什麼需要證明的。」

尼克老闆多蘭（James Dolan）先前曾表示，球隊不會讓團隊薪資超過第二層豪華稅線，這成為替補中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）轉戰塞爾蒂克隊的主因，唐斯表示，他了解要維持冠軍核心陣容不容易，但球團還沒做出足夠的讓步，「我希望找到一個方法，既能讓球隊核心繼續留在一起，也能和尼克合作，同時讓我感受到自己的價值。目前為止，這幾件事沒任何一項接近實現。」