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NBA／湖人生涯最「沉重」負擔 AD扛中鋒胖到122公斤：我沒辦法這樣打
巫師戴維斯（Anthony Davis）過去曾多次表明，自己並不希望整季擔任全職中鋒，不過在湖人生涯後期，他卻逐漸從熟悉的大前鋒轉往5號位，如今他也透露，為了對抗約柯奇（Nikola Jokic）、安比德（Joel Embiid）等聯盟頂級中鋒，自己一度增重到接近268磅（約122公斤）。
「我當時進行的重量訓練，就是因為我知道自己要打中鋒，我得去對付安比德、約柯奇……所以訓練方式當然會改變，對吧？我以前體重大概一直都維持在250、255磅（約113至116公斤），但那一年我增加到了大概265磅（約120公斤），我很不喜歡。」戴維斯登上《Numbers On The Board》時透露。
戴維斯接著更正，實際數字可能還要更誇張，「其實可能是268磅左右，我真的很不喜歡。我當時就想，『兄弟，我沒辦法這樣打球，我感覺自己好重。』，所以我試著在賽季期間把體重減下來，但當你一邊打比賽、一邊又要做這些事情時，真的非常困難。」
「也就是從那個時候開始，我去跟球隊說，『嘿，兄弟，我想要另一個大個子。』之類的，但最後就是沒有發生，不管怎麼說。」
不過無論生涯擔任大前鋒或中鋒，傷病始終是戴維斯難以擺脫的問題。過去2個賽季戴維斯合計僅出賽71場，其中包含效力獨行俠的29場。
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