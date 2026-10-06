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NBA ／湖人新賽季頭號難題？里夫斯吐槽唐西奇「說話」完全聽不懂
湖人新賽季陣容迎來大幅改組，球隊也有不少問題等待解決。近日里夫斯（Austin Reaves）便透露，自己和唐西奇（Luka Doncic）搭檔後遇到的最大難題，竟然是「語言障礙」，甚至忍不住向這位會說4種語言的隊友懇求「講英文」。
里夫斯接受《ESPN Los Angeles》訪問時笑說，「跟唐西奇一起打球最困難的地方，就是要聽懂他在場上講的英文。他一講話就講得超快，而且他會斯洛維尼亞語、塞爾維亞語，總共會講4種語言。」
「有時候我就會看著他說：『跟我講英文，我需要英文！』。」里夫斯強調。
不過除了「翻譯問題」外，經過訓練營幾次練習後，里夫斯也特別點名稱讚新同學賽布爾（Matisse Thybulle）、威廉斯（Ziaire Williams）、蒂埃羅（Adou Thiero），以及身高7呎2吋的中鋒凱斯勒（Walker Kessler）的防守，表示他們每回合都會積極競爭，也讓其他人能回到最適合自己的角色。
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