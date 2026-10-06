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NBA／好慘！快艇開季前第4位傷兵 史特魯斯至少缺陣4週
快艇隊休賽季透過五方交易得到上季效力騎士隊的側翼史特魯斯（Max Strus），沒想到史特魯斯因右腳足底筋膜部分撕裂，將至少缺陣4週。
昨天比賽開始5分鐘時，史特魯斯在沒有身體接觸的情況下受傷，暫停後一瘸一拐走進休息室，檢查後確定是右腳足底筋膜部分撕裂，將在四週後重新接受評估。
史特魯斯上季在騎士只出賽11場，平均得到11.2分5.4籃板2.0助攻，三分命中率40.2%。季後賽出戰18場，平均攻下9.6分4.8籃板2.1助攻。
快艇開季就傷兵不斷，交易來的英格倫（Brandon Ingram）仍在養傷、資深後衛比爾（Bradley Beal）右膝發炎，瑞士中鋒尼德豪塞爾（Yanic Konan Niederhauser）也因腳傷缺陣
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