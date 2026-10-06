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NBA／2023年樂透後衛霍金斯遭灰熊釋出 公牛成新東家
2023年首輪第14順位霍金斯（Jordan Hawkins）休賽季被鵜鶘隊交易到灰熊隊，上週六被灰熊釋出，如今找到新東家，與公牛隊簽下雙向合約。
霍金斯2023年選秀首輪第14順位被鵜鶘相中，生涯首季場均7.8分，曾用單場34分的好表現；第二季進步到10.8分。
不過霍金斯上季上場時間大幅減少，出賽51場，平均只打13.6分鐘，攻下5.1分。休賽季鵜鶘為清薪資空間，送出霍金斯、皮維（Micah Peavy），換回強森（AJ Johnson）、吉布森（Taj Gibson），清出約570萬美元薪資空間，並以2年1600萬美元簽下自由球員馬瑟倫（Bennedict Mathurin）。
灰熊球員名單爆滿，霍金斯也沒被留下遭到釋出，將與公牛簽雙向合約，展開新賽季。
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