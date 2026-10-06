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NBA／熱身賽首戰就打架！活塞柯林斯狠掐太陽惡棍脖子

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞前鋒柯林斯（John Collins）。 法新社
活塞前鋒柯林斯（John Collins）。 法新社

太陽活塞隊今天展開本季第1場季前熱身賽，就出現火爆場面，活塞前鋒柯林斯（John Collins）掐住太陽「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）的脖子，但布魯克斯沒有進一步回擊，事態未擴大。

開局比賽進行到7分39秒，布魯克斯防守時就對柯林斯進行很多身體接觸，柯林斯氣到掐住布魯克斯脖子。最後裁判吹柯林斯一級惡意犯規，布魯克斯則吞技術犯規。

本場比賽太陽除了因傷長期缺陣的中鋒威廉斯（Mark Williams）缺陣外，其他球員都有上場；剛與活塞續約的明星中鋒杜倫（Jalen Duren）也缺陣。

太陽首節就打出35：21攻勢，半場打完領先18分。下半場進入熱身賽常見的練兵時間，活塞終場以109：107逆轉勝。

活塞 太陽 Dillon Brooks

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