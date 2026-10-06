NBA／和尼克熱身賽才打5分鐘 76人替補中鋒就傷退

76人隊今天和尼克隊在季前熱身賽碰頭，不料開賽不到5分鐘，76人替補中鋒胡克波提（Ariel Hukporti）右腳就出現傷勢，被迫提前離場。

這次沒有碰撞出現的傷勢發生在第一節還有7分06秒時，胡克波提防守時突然倒地，隨即摸著右小腿。

胡克波提上季隨尼克奪下總冠軍，7月簽下1年340萬美元的合約加入76人，但和前東家的首度交手就成傷兵。76人半場時證實，胡克波提不會再回歸；最終76人以120：97擊敗尼克，雙方在台灣時間10月21日的新賽季開幕戰將再度交手。

76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）過去三個賽季缺席場次多達150場，本季身體狀況無礙，訓練營能健康參與，不過今天在教頭諾斯（Nick Nurse）調度下休息，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和馬克西（Tyrese Maxey）也沒下陣，波納（Adem Bona）和229公分巨人法爾（Tacko Fall）也沒出賽。

諾斯賽前表示，希望大部分球員能透過熱身賽磨合。接續76人將作客布魯克林和籃網隊交手，再到波士頓和塞爾蒂克隊碰頭，當地16日再回到費城和「綠衫軍」再交手。