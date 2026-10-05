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NBA／愛德華喊話成為防守超級球隊 灰狼新陣容能否打破外界質疑

聯合新聞網／ 綜合外電報導
愛德華。 法新社
愛德華。 法新社

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明尼蘇達灰狼今年休賽季大幅調整陣容，先是為了薪資空間送走藍道（Julius Randle），又透過交易從夏洛特黃蜂換來明星控衛小鮑爾（LaMelo Ball），讓球隊以全新面貌迎接新賽季。

作為灰狼招牌球星，愛德華（Anthony Edwards）近日談到新賽季前景時，點出他認為球隊最有機會發揮優勢的地方。他表示，灰狼現在更願意分享球，也相信球隊在防守端能成為真正可怕的存在。

愛德華說：「我們現在傳球很多。我認為在防守端，我們真的可以成為一支超級球隊。」

小鮑爾。 路透
小鮑爾。 路透

有趣的是，外界多數評論原本認為，灰狼換來小鮑爾後，防守端可能會比過去退步。畢竟球隊在交易中犧牲了像里德（Naz Reid）這樣具備尺寸與前場深度的球員，換來的是一名更具創造力、投射能力更強，也能與愛德華組成動態後場的控衛。

不過，灰狼隨後也透過補強彌補防守端的多樣性。簽下庫明加（Jonathan Kuminga），增加側翼運動能力與換防彈性，同時也留下去年交易加入的多森姆（Ayo Dosunmu）。對愛德華來說，多森姆正是灰狼需要的那種硬派球員。

愛德華談到多森姆時表示：「Ayo來自芝加哥，所以他帶來那種我很喜歡、也是我們多年來需要的強悍硬派球風。關於Ayo最重要的一點，就是他每場比賽都會準備好上場競爭。」

庫明加。 法新社
庫明加。 法新社

灰狼上季在季後賽第二輪不敵馬刺，當時愛德華明顯受到身體狀況限制，但仍帶領球隊把系列賽逼到6場。經歷這次失利後，新賽季灰狼勢必面臨更大壓力，外界期待球隊能再往前一步，而小鮑爾與愛德華這組後場搭檔能否建立默契，也將成為最大觀察重點。

小鮑爾能替灰狼帶來更高層級的傳球視野、外線投射與進攻組織，愛德華則仍是球隊最具爆發力的進攻核心。不過，兩人都需要大量持球，如何分配球權、建立節奏，並在防守端避免被對手針對，將考驗灰狼教練團的調整能力。

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