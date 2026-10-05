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NBA／詹皇離隊後布朗尼捲入湖人取捨名單 傳有球隊感興趣

聯合新聞網／ 綜合外電報導
結束連續2季和父親並肩作戰的同隊時光，布朗尼必須更加努力證明自己的價值。 路透
結束連續2季和父親並肩作戰的同隊時光，布朗尼必須更加努力證明自己的價值。 路透

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洛杉磯湖人在新賽季開打前面臨陣容名單難題，球隊必須想辦法處理現有球員名單，騰出位置。先前已有多項報導指出，肯奈特（Dalton Knecht）與哈迪（Jaden Hardy）都可能成為被裁掉或交易的對象，如今布朗尼（Bronny James）也被捲入討論，因為有新消息指出，聯盟其他球隊對他展現興趣。

根據《Heavy》記者德凡尼（Sean Deveney）報導，雖然湖人內部仍表達有意持續培養布朗尼，但他也已吸引其他NBA球隊注意。一名球團高層向德凡尼透露：「確實有球隊對他有興趣。他在很短時間內進步很多。他知道自己的角色，而現在很難找到那種只想把自己角色做到最好的年輕球員。」

德凡尼也提到，布朗尼若被交易，可能替湖人帶回選秀資產，而這並不只是因為他的父親是詹姆斯（LeBron James），而是基於他自身在球場上的能力。如果布朗尼真能靠自己換回選秀籤，將會是一個相當具話題性的故事。

布朗尼即將邁入NBA生涯第3個賽季，如果他沒有被湖人裁掉或交易，這也將是他首度在沒有父親同隊的情況下展開球季。詹姆斯今年夏天已離開湖人，轉戰費城76人，結束與布朗尼連續2季在洛杉磯並肩作戰的父子同隊時光。

布朗尼在2024年選秀會以第二輪55順位被湖人選中，隨後與球隊簽下4年790萬美元的新人合約。他在2026-27年賽季預計可領到約230萬美元薪資，而湖人握有下個賽季約250萬美元的球隊選項。

菜鳥球季布朗尼的出賽機會有限，總計出賽27場，平均上場6.7分鐘，繳出2.3分、0.8助攻、0.7籃板，投籃命中率31.3%，三分命中率28.1%。當時他的角色相當邊緣，更多時間仍在適應NBA比賽強度與節奏。

不過進入第2個賽季後，布朗尼表現有所進步，出賽增加到42場，平均上場8.9分鐘，攻下2.9分、1.2助攻、0.5籃板。更重要的是，他的投籃效率明顯提升，整體命中率來到40.9%，三分命中率也提高到38.6%，展現外線與無球定位上的成長。

湖人目前仍需在開季前釐清名單配置，而布朗尼的合約金額不高、年紀仍輕，又具備一定成長空間，讓他成為其他球隊可能嘗試低成本投資的目標。對湖人來說，若選擇留下他，代表球團仍願意給他更多發展時間；若選擇交易，則可能把他的進步轉化為未來資產。

隨著詹姆斯離隊，布朗尼在湖人的處境也出現新變化。他不再只是「詹姆斯之子」這個話題人物，而必須用自身表現爭取定位。

新賽季開打前，湖人如何處理最後名單，也將決定布朗尼是否能繼續在洛杉磯證明自己。

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