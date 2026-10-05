NBA／合約卡4個月頂薪續留活塞 興奮杜倫想終身待底特律

上季入選聯盟年度第三隊的杜倫（Jalen Duren），開季前終於和活塞隊談妥續約，雙方簽下5年2億美元的頂薪合約，讓今天首度談到續留底特律的杜倫透露心情十分興奮，他也坦言，協商新合約的過程比自己和球團預期得還更久。

由於和活塞談約僵持了4個月，杜倫缺席活塞的季前媒體日，球隊訓練營的前幾次練習也缺陣，不過雙方最終在上週四深夜達成共識，讓杜倫獲得一份全額保障的合約。

在簽下新合約後的第一場記者會上，杜倫特別澄清簽約前的一些傳聞，他表示這些傳聞並不代表他對球隊的真實感受，他重申自己在底特律很開心，對重返活塞也感到十分興奮。

「底特律已經成為我的家，這是我長年居住的城市，這座城市接納了我，我也同樣擁抱這座城市。」杜倫也提到，談約過程耗時太久，並非所有人的預期，不過球團和自身團隊各有立場，「我們目標都是為了實現對雙方而言最好的結果，我覺得我們已經做到這一點。」

今天坐在球隊總管萊登（Trajan Langdon）身旁，22歲的杜倫還提到，希望接續的職業生涯都能在底特律度過，成為「終身活塞人」。

2022年進入NBA的杜倫，上季首度入選全明星隊，場均19.5分也寫下生涯新高，活塞還成為東區頭號種子，但他季後賽表現掙扎，平均得分下滑到10.2分，最終在第二輪止步。

杜倫提到，經歷上季的季後賽，針對心態調整了許多，休季期間也很認真提升不足，他說：「上季有我生涯的高光時刻，也有最低潮的時候，我願意承認這一點，也願意轉化那些挫敗感、憤怒以及對自己表現和結局的各種情緒，我學會了不再把精力浪費在生氣上，而是投入到精進技術之中。」