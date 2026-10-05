快訊

華裔女跟監賴總統兒一家被逮！5日將首度出庭 最重恐被關10年

雨區再擴大！11縣市大雨特報 4縣市大雷雨轟1小時

西門町酒吧搜索案風波延燒 萬華分局4警申誡2次、帶隊官記過

NBA／無懼雷納德事件重創快艇未來 葛蘭德喊話新陣容將震撼聯盟

聯合新聞網／ 綜合外電報導
快艇全新陣容備戰新賽季。 路透
快艇全新陣容備戰新賽季。 路透

2026名古屋亞運

洛杉磯快艇即將展開充滿不確定性的新賽季，不過新任核心後衛葛蘭德（Darius Garland）對球隊前景相當有信心。先前他向媒體表示，快艇本季將讓許多人感到意外，甚至有機會在聯盟中製造不小聲量。

「我覺得我們會震驚很多人。我認為我們這個賽季會讓很多人感到驚訝。到目前為止，我們的化學效應非常好，甚至還沒有真正進入球季。」葛蘭德表示。

他進一步指出，快艇球員早已提前投入訓練，彼此之間的默契與競爭氛圍正在成形。葛蘭德說：「每個人至少都已經在球館裡待了2到3個月。我們已經建立起團隊情誼，競爭精神也會很自然地從我們身上展現出來。」

快艇新賽季面臨巨大變動。根據報導，球團因涉及雷納德（Kawhi Leonard）違規密約風暴，遭到聯盟史上罕見重罰，整體陣容與未來資產都受到重創。隨著雷納德交易離去，快艇正式進入新時代，但球隊直到2034年前都沒有可使用的首輪選秀權，重建與補強空間都相當受限。

英格倫被寄予厚望。 路透
英格倫被寄予厚望。 路透

即便如此，快艇仍選擇以葛蘭德作為新門面繼續前進。球隊休賽季補進明星前鋒英格倫（Brandon Ingram），也加入八村壘（Rui Hachimura）、史特魯斯（Max Strus）、迪克（Gradey Dick）等具即戰力的功能型球員，擁有未來可培養的潛力新秀後衛瓦格勒（Keaton Wagler），期盼能在艱難局勢中重新建立競爭力。

外界對快艇2026-27年賽季期待並不算高，但葛蘭德並不認為球隊只能被動接受低評價。他相信，這支球隊有足夠多能拚、敢打、具競爭心的球員，再加上總教練泰隆魯（Tyronn Lue）與教練團的帶領，快艇有機會走得比外界預期更遠。

葛蘭德說：「我們有很多競爭者，這支球隊有很多真正能上場拚的狠角色。再加上泰隆魯和教練團的智慧，我認為他們會把我們帶到更高層級。」

樂透新秀瓦格勒(左)和河村勇輝。 美聯社
樂透新秀瓦格勒(左)和河村勇輝。 美聯社

對快艇而言，這是一個必須重新定義自己的賽季。雷納德時代落幕、選秀資產短缺、外界期待下修，讓球隊處於艱難起點；但葛蘭德認為，正因為經歷上季挫折，新賽季反而能成為所有人的全新開始。

「這真的很令人興奮，對我們所有人來說，這會是一股新鮮空氣，尤其是在經歷去年那樣的賽季之後。」葛蘭德說。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／勇士熱身賽惜敗！倫德伯格首秀6投僅1中 柯爾：進攻企圖心不足

勇士今日在熱身賽首戰中，以101：104不敵快艇，其中菜鳥前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）全場6投僅1中，攻下4分，不過抓下9個籃板、送出3次助攻、1火鍋，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後也點出這名新秀目前最需要改善的地方。

NBA／合約卡4個月頂薪續留活塞 興奮杜倫想終身待底特律

上季入選聯盟年度第三隊的杜倫（Jalen Duren），開季前終於和活塞隊談妥續約，雙方簽下5年2億美元的頂薪合約，讓今天首度談到續留底特律的杜倫透露心情十分興奮，他也坦言，協商新合約的過程比自己和球團預期得還更久。

NBA／無懼雷納德事件重創快艇未來 葛蘭德喊話新陣容將震撼聯盟

洛杉磯快艇即將展開充滿不確定性的新賽季，不過新任核心後衛葛蘭德（Darius Garland）對球隊前景相當有信心。先前他向媒體表示，快艇本季將讓許多人感到意外，甚至有機會在聯盟中製造不小聲量。

NBA／約柯奇細細觀察評估金塊新幫手 德羅展磨合成關鍵拼圖

丹佛金塊正在為2026-27年賽季備戰，球隊先發主體依舊熟悉，但核心周圍已換上多張新面孔。身為球隊招牌球星的約柯奇（Nikola Jokic）也在訓練營期間仔細觀察這支新陣容，盼了解新援與年輕球員如何融入團隊。

NBA／快艇首秀半場狂轟21分 八村壘：教練希望我打得更有侵略性

NBA熱身賽4日在夏威夷檀香山夏威夷銀行球館（Bankoh Arena at Stan Sheriff Center）登場，陣容大變身的洛杉磯快艇迎來首場實戰，面對金州勇士一路打到最後才分出勝負，最終以104：101險勝，順利開出紅盤。

NBA／昔日湖人潛力射手恐遭裁 勇士格林嘆：被交易毀了

後衛肯奈特（Dalton Knecht）曾被湖人視為備受期待的年輕射手，新秀賽季甚至2度單場攻下30分。然而，隨著球隊必須在新賽季開打前裁掉1名球員，卻被視為最可能遭到犧牲的人選，勇士前鋒格林（Draymond Green）近日也點出真正改變肯奈特生涯軌跡的關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。