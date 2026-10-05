NBA／無懼雷納德事件重創快艇未來 葛蘭德喊話新陣容將震撼聯盟

洛杉磯快艇即將展開充滿不確定性的新賽季，不過新任核心後衛葛蘭德（Darius Garland）對球隊前景相當有信心。先前他向媒體表示，快艇本季將讓許多人感到意外，甚至有機會在聯盟中製造不小聲量。

「我覺得我們會震驚很多人。我認為我們這個賽季會讓很多人感到驚訝。到目前為止，我們的化學效應非常好，甚至還沒有真正進入球季。」葛蘭德表示。

他進一步指出，快艇球員早已提前投入訓練，彼此之間的默契與競爭氛圍正在成形。葛蘭德說：「每個人至少都已經在球館裡待了2到3個月。我們已經建立起團隊情誼，競爭精神也會很自然地從我們身上展現出來。」

快艇新賽季面臨巨大變動。根據報導，球團因涉及雷納德（Kawhi Leonard）違規密約風暴，遭到聯盟史上罕見重罰，整體陣容與未來資產都受到重創。隨著雷納德交易離去，快艇正式進入新時代，但球隊直到2034年前都沒有可使用的首輪選秀權，重建與補強空間都相當受限。

英格倫被寄予厚望。 路透

即便如此，快艇仍選擇以葛蘭德作為新門面繼續前進。球隊休賽季補進明星前鋒英格倫（Brandon Ingram），也加入八村壘（Rui Hachimura）、史特魯斯（Max Strus）、迪克（Gradey Dick）等具即戰力的功能型球員，擁有未來可培養的潛力新秀後衛瓦格勒（Keaton Wagler），期盼能在艱難局勢中重新建立競爭力。

外界對快艇2026-27年賽季期待並不算高，但葛蘭德並不認為球隊只能被動接受低評價。他相信，這支球隊有足夠多能拚、敢打、具競爭心的球員，再加上總教練泰隆魯（Tyronn Lue）與教練團的帶領，快艇有機會走得比外界預期更遠。

葛蘭德說：「我們有很多競爭者，這支球隊有很多真正能上場拚的狠角色。再加上泰隆魯和教練團的智慧，我認為他們會把我們帶到更高層級。」

樂透新秀瓦格勒(左)和河村勇輝。 美聯社

對快艇而言，這是一個必須重新定義自己的賽季。雷納德時代落幕、選秀資產短缺、外界期待下修，讓球隊處於艱難起點；但葛蘭德認為，正因為經歷上季挫折，新賽季反而能成為所有人的全新開始。

「這真的很令人興奮，對我們所有人來說，這會是一股新鮮空氣，尤其是在經歷去年那樣的賽季之後。」葛蘭德說。