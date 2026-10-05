NBA／約柯奇細細觀察評估金塊新幫手 德羅展磨合成關鍵拼圖

丹佛金塊正在為2026-27年賽季備戰，球隊先發主體依舊熟悉，但核心周圍已換上多張新面孔。身為球隊招牌球星的約柯奇（Nikola Jokic）也在訓練營期間仔細觀察這支新陣容，盼了解新援與年輕球員如何融入團隊。

約柯奇表示：「先發陣容還是一樣，但有很多新球員加入。我覺得他們會很不錯。」談到原本先發組合的默契，他則形容一切仍相當自然，「感覺很正常，就像第二本能一樣。你會知道我們應該做什麼。」

金塊休賽季保留約柯奇、穆雷（Jamal Murray）與葛登（Aaron Gordon）這組核心，不過上季球隊雖繳出54勝28敗，最終卻在季後賽首輪止步，也促使球團針對輔助陣容進行調整。

金塊最大補強是簽下6屆明星賽戰將德羅展（DeMar DeRozan）。德羅展上季效力沙加緬度國王，平均攻下18.4分，休賽季以1年390萬美元老將底薪合約加盟丹佛，預期將為金塊提供穩定中距離進攻、持球創造與關鍵時刻得分能力。

除了德羅展，金塊也補進巴格利（Marvin Bagley III）與前歐洲聯賽「大鎖」迪亞洛（Alpha Diallo），並透過選秀加入布拉澤爾（Trevon Brazile）和霍普金斯（Bryce Hopkins）。這些新面孔如何在約柯奇體系中找到定位，將是金塊新賽季能否反彈的重要關鍵。

約柯奇不只在團隊訓練時觀察新隊友，他透露自己也會注意年輕球員與新援在訓練之外的細節。當被問到自己投入多少關注時，約柯奇坦言：「老實說，很多。我想他們甚至不知道，但即使他們和教練一起投籃，或是在重量訓練時，我都真的會注意。」

這位塞爾維亞球星進一步說明，他會觀察新隊友如何做事、如何反應，也會注意他們與教練、隊友、訓練師之間的互動。他認為，這些細節同樣能反映一名球員的特質。

不過，由於金塊重整後的陣容才剛開始磨合，約柯奇也認為現在還太早對個別球員下定論。他表示：「現在很多事情都混在一起，所以你甚至不知道是誰犯錯。我想接下來幾周，我們應該多做什麼、哪些地方要做得更好，會變得更清楚。我現在不能指向某一個人。」

金塊休賽季雖有補強，但也失去幾名重要輪替球員。華森（Peyton Watson）在一筆5隊先簽後換交易中被送往騎士；小哈德威（Tim Hardaway Jr.）與布朗（Bruce Brown）則分別在自由市場轉戰邁阿密熱火與紐約尼克。

對金塊而言，擁有約柯奇和穆雷兩大球星，等於就具備衝擊西區冠軍的競爭力，但在競爭激烈的西區，德羅展等新援能否快速融入，將左右球隊上限。

約柯奇已開始從訓練、互動與態度中評估眼前這支全新的金塊，而接下來幾周的磨合成果，也將考驗著他們能否擺脫上季首輪出局陰影，重新朝爭冠行列邁進。