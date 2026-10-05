NBA／快艇首秀半場狂轟21分 八村壘：教練希望我打得更有侵略性

NBA熱身賽4日在夏威夷檀香山夏威夷銀行球館（Bankoh Arena at Stan Sheriff Center）登場，陣容大變身的洛杉磯快艇迎來首場實戰，面對金州勇士一路打到最後才分出勝負，最終以104：101險勝，順利開出紅盤。

今夏從湖人轉戰快艇的日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura）此役與葛蘭德（Darius Garland）、史特魯斯（Max Strus）、瓊斯（Derrick Jones Jr.）以及傑克森（Isaiah Jackson）一同擔任先發，僅打上半場就展現驚人火力，攻下全場最高21分。

賽後談到自己加盟快艇之後的首戰表現，八村壘表示，這就是他的比賽風格，並不是什麼全新內容。「這就是我的風格，這不是什麼新鮮東西，大家應該一直都有看到。」八村壘說道。

八村壘也透露，自己已經與總教練泰隆魯（Tyronn Lue）以及教練團進行充分溝通，了解球隊希望他在進攻端扮演更積極的角色。他表示：「在新球隊裡，我和主帥以及教練團談過，他們希望我打得更有侵略性，尤其是在進攻端，我們也談了我喜歡做什麼、不喜歡做什麼。」

他也認為，教練團理解他的進攻特性，並給予合適指示，讓他能在比賽中更舒服出手。八村壘說：「他們在這方面做得很好，也做出了正確的判斷，所以我才能得到輕鬆出手的機會。」

快艇接下來將於10日迎戰多倫多暴龍，14日對上丹佛金塊，之後在21日迎來2026-27年賽季開幕戰，對手是沙加緬度國王。