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NBA／勇士熱身賽惜敗！倫德伯格首秀6投僅1中 柯爾：進攻企圖心不足

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士今日在熱身賽首戰中，以101：104不敵快艇，倫德伯格全場6投1中，攻下4分，總教練柯爾也點出這名新秀目前最需改善的地方。 美聯社。
勇士今日在熱身賽首戰中，以101：104不敵快艇，倫德伯格全場6投1中，攻下4分，總教練柯爾也點出這名新秀目前最需改善的地方。 美聯社。

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勇士今日在熱身賽首戰中，以101：104不敵快艇，其中菜鳥前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）全場6投僅1中，攻下4分，不過抓下9個籃板、送出3次助攻、1火鍋，總教練柯爾Steve Kerr）賽後也點出這名新秀目前最需要改善的地方。

「倫德伯格表現得不錯，但我們需要他打得更有侵略性。下半場剛開始有一個非常關鍵的回合，他在籃框正下方拿到球，卻想把球傳給貝西（Charles Bassey），結果發生失誤，接著快艇馬上在另一端投進三分球。那球他就應該直接上籃。」

柯爾進一步表示，「我們需要倫德伯格擁有更具侵略性的得分心態，這也是接下來我們會和他一起努力的地方，因為他不只能替隊友創造機會，他自己也有得分能力。」

勇士下一場熱身賽將於10月7日在客場對上湖人。

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