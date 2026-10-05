NBA／昔日湖人潛力射手恐遭裁 勇士格林嘆：被交易毀了

後衛肯奈特（Dalton Knecht）曾被湖人視為備受期待的年輕射手，新秀賽季甚至2度單場攻下30分。然而，隨著球隊必須在新賽季開打前裁掉1名球員，卻被視為最可能遭到犧牲的人選，勇士格林（Draymond Green）近日也點出真正改變肯奈特生涯軌跡的關鍵。

格林（Draymond Green）在《The Draymond Green Show》中坦言，真正改變肯奈特生涯軌跡的關鍵，就是當年湖人與黃蜂最終破局的威廉斯（Mark Williams）交易。

當時湖人原要將肯奈特送往黃蜂，換回威廉斯，但由於威廉斯未能通過湖人體檢，交易最終遭到撤銷，肯奈特因此回到湖人。

「這真的很瘋狂，因為肯奈特原本看起來確實展現出一些潛力。但在那筆交易被取消之後，也就是原本黃蜂要得到他、湖人得到威廉斯，最後湖人因為威廉斯的背部問題取消交易，肯奈特從那之後就一直處在一種進退不得的煉獄之中。最終，我認為那件事情毀了他。」

數據也顯示，肯奈特在那次交易風波前後確實出現明顯落差。在交易破局以前，肯奈特效力湖人期間場均上場20.7分鐘，可以攻下9.4分；但從那之後的84場比賽，場均僅剩5.7分，上場時間縮減至12.5分鐘，更曾長時間被排除在湖人主要輪替陣容外。