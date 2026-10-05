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NBA／馬刺新戰力成傷兵 哈里斯傷小腿能否打開幕戰打問號
上季打下西區總冠軍的馬刺隊，開季前傳出「傷情」，球團在今天隊內對抗賽前宣布，哈里斯（Tobias Harris）在訓練營時拉傷左小腿，能否趕上10月21日和雷霆隊的開幕戰打上問號。
馬刺發言人表示，哈里斯今天的隊內對抗賽不會上陣，季前熱身賽結束後將再次評估狀況。
34歲的哈里斯今年7月和馬刺簽下2年3100萬美元的合約，離開待了兩季的活塞隊；活塞堪稱近年「谷底翻身」的球隊，從2023-24賽季的單季14勝，到上季打下60勝，哈里斯扮演關鍵角色。
本季哈里斯轉戰馬刺，被預期有機會進入「黑衫軍」的先發陣容；上季他場均成績是13.5分、5.6籃板，助隊自2008年後重返季後賽。
身為幫助活塞大變身的資深球員，哈里斯2024年以自由球員身份和活塞簽下2年5200萬美元合約，在此之前他在76人待了6個賽季，NBA生涯則是從公鹿隊展開，另曾效力魔術隊和快艇隊，馬刺成加入的第6支隊伍。
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