NBA／昔日死敵成鋒線搭檔 安戴托昆波慶幸不用再對付阿德巴約

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）過去效力公鹿多年，與熱火交手時，最難纏的對手之一就是阿德巴約（Bam Adebayo）。如今隨著他轉戰邁阿密，這段多年來的東區對抗關係也出現巨大轉變，昔日對手正式成為隊友。

談到與阿德巴約聯手，安戴托昆波坦言，自己很高興不必再在場上想辦法突破這位防守悍將。他表示：「和Bam對位真的很難，我很高興自己不用再處理那件事了。」

安戴托昆波生涯前13個NBA賽季都效力公鹿，過去與熱火多次在例行賽與季後賽碰頭，他和阿德巴約之間的身體碰撞，也成為兩隊東區對抗中的經典畫面。阿德巴約具備力量、移動能力與防守判斷，常被視為聯盟最難纏的內線防守者之一，對任何擅長衝擊禁區的球員來說，都是極具挑戰性的對位。

如今角色轉換，安戴托昆波不再需要整晚思考如何繞過阿德巴約，而是能與他一起扛起熱火新賽季內線。安戴托昆波也特別稱讚阿德巴約的領導特質。

「他是一位很棒的領袖，會發聲，但最重要的是，他會以身作則。他絕不會要求我們做他自己不會做的事情。」安戴托昆波說。

對熱火而言，這組搭檔擁有相當高的想像空間。阿德巴約能在前場策應、掩護、短傳與防守端扮演多功能角色，安戴托昆波則仍是聯盟最具破壞力的禁區攻擊者之一，尤其在轉換快攻與持球衝擊籃框時，依舊能給對手巨大壓力。兩人若能建立默契，將讓熱火在防守覆蓋、禁區壓迫與前場機動性上更具威脅。

不過，安戴托昆波也承認，自己仍需要時間適應熱火體系。他指出，邁阿密的場上空間配置與球員跑動方式，和過去在公鹿時期有所不同。他也提到訓練營中曾出現一個回合，自己傳球時預期隊友會出現在某個位置，結果對方已經移動到另一個地方，這就是他必須重新熟悉的細節。

熱火接下來將透過季前賽持續磨合這些場上站位、傳球時機與移動路線。阿德巴約也已在訓練營中與安戴托昆波進行高強度對抗，希望藉由彼此身體碰撞與實戰感，讓兩人都能變得更好。