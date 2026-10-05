NBA／離隊傳聞全假的？ 活塞杜倫駁斥：當一輩子的活塞球員

活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）在簽下5年2億美元合約，結束漫長續約僵局後，今日在記者會上感激仍能留在球隊，並對於談判期間出現大量負面聲音不滿，尤其將他塑造成對球隊心懷不滿、想要離開的球員。

「我能夠傳達最清楚的訊息就是，我是底特律活塞的一員。我想當一輩子的底特律活塞球員。我想把自己擁有的一切都奉獻給這座城市和這裡的球迷。我要告訴你們，我所擁有的一切都會給你們，我能夠付出的一切也全部都會拿出來。」

杜倫強調，底特律早已成為自己的家，「我希望這座城市知道，我真的相信我們正在打造的一切。我真的相信我們擁有的球員、球團以及教練團。我也希望你們能夠相信我，相信我的工作態度，以及我想要以一個男人和一名球員的身分持續成長的決心。」

2022年選秀前，杜倫參加的第一場球隊試訓就是活塞，從那一刻開始，他就希望能夠在底特律度過整個職業生涯，也特別感謝前活塞總管威佛（Troy Weaver）以及前總教練凱西（Dwane Casey）選中他，願意投資在他身上。

值得注意的是，休賽季期間曾有不少報導指出，在外界認為杜倫與活塞關係破裂的情況下，他願意前往其他球隊，其中包括國王，但杜倫卻數度強調，這些說法從沒有直接出自本人之口，也完全無法代表他的真實想法。

「我和這裡的人建立了能夠維持一輩子的情誼與關係，而我一直都想像著自己會在這裡結束職業生涯，並在這支本來就擁有傳奇歷史的球隊與城市留下自己的傳奇。」

「那些事情沒有任何一件是從我這裡說出去的，所以大家聽到的一切都是猜測。當然，那也是你們工作的一部分，我不是特別指在場的你們，而是媒體工作的其中一部分，你們本來就會去推測、發展故事、建立敘事，我不會因此責怪任何人。」

「但我很清楚，其中很多事情都是錯誤的。人們會在消息根本沒有從當事人口中說出來以前，就選擇相信那些事情，而你對此也沒有太多辦法。真的有很多情緒，很多很多情緒。我只是替我的家人感到開心。很顯然，我就是站在第一線、一直被大家討論的那個人，每個人也都一直在問到底發生了什麼事情。」

杜倫上季例行賽出賽70場，場均攻下生涯新高19.5分、10.5個籃板，投籃命中率高達65%，不僅生涯首度入選明星賽，更獲選年度NBA第三隊。然而進入季後賽後，他的表現卻以令人失望的方式收尾。

14場季後賽場均僅剩10.2分，比例行賽暴跌9.3分，這也是NBA史上明星球員從例行賽進入季後賽後第二大的場均得分跌幅。此外，他僅有8.5個籃板、2.1次助攻，卻出現2.3次失誤，另有1.2次火鍋，投籃命中率下降至51.4%，場均出賽30.1分鐘。

「就我個人而言，我會說這是一段讓我學會謙卑的經歷。我就是必須變得更好，我必須為我的隊友、為我的球團變得更好。今年夏天我看了非常多比賽影片，也試著更加了解自己，最後我必須接受現實、看著鏡子裡的自己告訴自己：『我真的必須變得更好。』。」

「我已經完成很多事情，也經歷過職業生涯一些最高光的時刻，以及一些最低潮的時刻，而這就是比賽的一部分。不可能所有事情都是完美的，但我是一個足以坦然承認自己缺點的男人，我也能夠承認自己並不完美。」

「而我也有種走進健身房苦練，把那些問題改善，讓自己變得更好。我沒有想要逃避任何事情，我不會逃避已經發生的事情，也不會逃避現在正在發生的一切，因為我知道未來我會讓事情變得更好。到了現在，我真的非常開心，也非常興奮自己能夠回來。我很想念我的兄弟們、很想念我的教練，也很想念我的隊友。我真的很高興能夠再次回到大家身邊。」

「我非常興奮我們最終能夠完成這份合約，也非常期待未來，期待球隊新加入的成員。現在，我已經準備好把這一切全部拋在腦後。」杜倫強調。