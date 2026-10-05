NBA／太陽一哥布克挑戰回憶殺 秒答10年前菜鳥初登場先發隊友

太陽當家球星布克（Devin Booker）整個生涯至今都奉獻給鳳凰城，這也讓球隊在媒體日丟給他一個看似簡單、其實相當考驗記憶的題目：請他說出自己2015年NBA初登場時，與他一起先發的其他4名隊友。

面對這道「回憶殺」問題，布克一邊思考一邊把名字慢慢拼湊出來。他先回答：「喔，奈特（Brandon Knight）。」接著停頓了一下，又想起「嗯，塔克（P.J. Tucker）。」到了下一個名字，他開始有些遲疑，「我不確定錢德勒（Tyson Chandler）那場有沒有打。Tyson？天啊。」最後他依照位置繼續回想，「4號位是誰？莫里斯（Markieff Morris）。對！」

最終，布克成功全數答對。2015年10月28日，太陽在當時仍名為「Talking Stick Resort Arena」的主場迎戰達拉斯獨行俠，與布克一起先發的4名隊友，正是奈特、塔克、錢德勒與莫里斯。雖然布克一度懷疑錢德勒是否有出賽，但這位老將中鋒當晚確實站上球場。

那場比賽時，布克距離19歲生日只差2天，太陽最終也以95：111不敵獨行俠；，不過布克上場21分鐘，7投6中攻下14分，成為NBA史上首位在打完1年大學籃球後，以18歲之齡完成NBA初登場的球員。

時光過去超過10年，當年與布克並肩先發的4名隊友，如今都已離開NBA賽場。塔克在今年5月結束19年職業生涯宣布退休，莫里斯、奈特與錢德勒也已不在聯盟。布克則繼續留在鳳凰城，邁入第12個賽季，這也是他至今唯一效力過的球隊。

從2015年那個夜晚到現在，太陽與布克都經歷巨大變化。2015-16年賽季，太陽只拿下23勝59敗，是隊史第2差戰績之一。布克則從當年不到19歲的年輕後衛，一路成長為5屆明星賽球員、2度入選年度隊伍，也成為太陽隊史得分王。他曾寫下單場70分壯舉，成為NBA史上最年輕70分先生，更在2021年率領太陽打進總冠軍賽。

不過，布克身邊的隊友始終不斷更替。杜蘭特（Kevin Durant）與比爾（Bradley Beal）都已在2025年夏天離隊，太陽今年休賽季則從黃蜂補進布里吉斯（Miles Bridges）。布里吉斯已表態，自己來到鳳凰城的目標，就是幫助布克追逐總冠軍。

太陽新賽季由奧特（Jordan Ott）進入執教第2年，布克也將帶著又一次重新組成的陣容展開新篇章。

從18歲菜鳥初登場，到如今成為太陽隊史代表人物，布克仍留在鳳凰城，而他的下一個目標，也不再只是證明自己能得分，而是帶領這支不斷改造的太陽，重新朝著總冠軍邁進。