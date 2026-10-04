NBA／19歲佛雷格展現領袖氣質 獨行俠拚季後賽需要「老少配」

這位即將迎接生涯第2個賽季的獨行俠少主佛雷格（Cooper Flagg），不只在場上被視為球隊未來領袖，場下與隊友、工作人員互動時，也逐漸展現自己在組織內部的影響力。

獨行俠隨隊作家塞夫科（Eddie Sefko）先前在社群平台X分享一段影片，畫面中佛雷格沿著球館外圍走動，主動向現場所有人打招呼。他與隊友、球團工作人員，甚至在場媒體一一握手、擁抱或擊掌，隨後才繼續繞著球場前進。

雖然這只是訓練營前一個短暫片段，但也再次顯示佛雷格在獨行俠內部的存在感正在提升。對即將邁入第2年的他來說，如何從頂級天賦進一步轉化為球隊真正領袖，將是新賽季的重要課題。

佛雷格上季菜鳥年表現亮眼，迅速證明自己是獨行俠未來建隊基石之一。這位2025年選秀狀元出賽70場，平均繳出21.0分、6.7籃板、4.5助攻、1.2抄截，投籃命中率46.8%，三分命中率29.5%，平均上場33.5分鐘，最終也獲選年度最佳新秀。

不過，佛雷格個人數據雖然亮眼，獨行俠整體戰績仍不理想。達拉斯上季只拿下26勝56敗，排名西區第12，無緣季後賽。新賽季他將肩負更大責任，獨行俠也期待他能把個人表現進一步轉化為球隊勝利，帶領球隊重新回到季後賽競爭行列。

除了佛雷格持續成長，獨行俠也準備迎回資深後衛厄文（Kyrie Irving）。厄文在2025年3月遭遇左膝前十字韌帶撕裂傷勢後，一直處於復健階段，如今隨著他即將重返陣容，獨行俠將多一名經驗豐富且具備高端進攻能力的核心，與佛雷格一同承擔進攻重任。

對獨行俠而言，新賽季訓練營將是重整旗鼓的起點。球隊必須在佛雷格成長、厄文復出，以及新體系磨合之間找到平衡。進入生涯第2年，佛雷格除了要繼續用表現證明自己，也將成為獨行俠能否反彈的關鍵人物。