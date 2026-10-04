NBA／少拿2000萬美元助勇士維持競爭力 柯瑞：全家都很支持

金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）今年休賽季與球隊完成延長合約，但他並沒有把能拿到的最高金額全數放進合約，而是選擇少拿約2000萬美元，替勇士留下更多薪資操作彈性。

柯瑞這次與勇士簽下2年1.16億美元的延長合約，合約中包含2028-29年賽季球員選項。事實上，柯瑞原本有資格簽下一份總值1.367億美元的合約，但他選擇接受較低金額，讓球隊在未來補強與維持陣容時擁有更大財務空間。

近日接受《ABC7News Bay Area》訪問時，柯瑞談到自己如何向妻子艾耶莎（Ayesha Curry）說明這個決定。他坦言，每當談到NBA合約金額、薪資上限與球隊估值時，都會讓他再次感受到，NBA世界有時並不像一般現實生活那麼真實。外界或許會關心他是否因為這個決定感到壓力，但對他而言，能夠站在這個位置討論這樣的數字，本身就必須帶著感謝與理解。

柯瑞表示：「這也是為什麼有時候我會覺得，NBA真的不像是一個真實世界。因為人們可能會問，『你是不是對這個決定感到壓力』之類的問題，但當你想到我們正在談的這些數字，你必須有感謝，也要理解。當然，這裡面還有球隊估值、薪資上限、頂薪數字等等。」

柯瑞也提到，這次選擇其實讓他想起生涯早期與勇士簽下的第一份重要合約。當年他與勇士簽下4年4400萬美元合約，平均年薪1100萬美元，這份遠低於其後來身價的合約也被外界視為勇士能建立冠軍王朝的重要關鍵之一。

「這讓我回想到我的第一份合約，那份每年1100萬美元、總額4400萬美元的合約。你簽合約時，都是根據你當下掌握的資訊，以及你覺得什麼是正確的來做決定。」柯瑞說。

對柯瑞來說，這次續約不只是薪資數字的選擇，也牽涉他和家人對職業生涯最後階段的共識。他表示，艾耶莎與家人都能理解，他目前真正能控制的事情，就是繼續留在金州勇士打出好的籃球。

柯瑞表示：「你剛剛提到艾耶莎、我的家人，每個人都能理解我眼前能控制的是什麼，也就是打出好的籃球，繼續和金州勇士在一起，努力用正確方式把這一切收尾。」

柯瑞願意在合約上做出讓步，對勇士而言具有實質意義。隨著他生涯進入後段，勇士若想在保有競爭力的同時延續爭冠窗口，薪資彈性將變得更加重要。

柯瑞這次少拿2000萬美元，不只展現他對球隊未來操作的配合，也再次表明他希望在金州完成生涯最後篇章，替勇士爭取再一次衝擊總冠軍的機會。